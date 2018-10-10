اختصاص بودجه ۶ میلیارد تومانی به ورزش ورامین

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر اردستانی ظهر چهارشنبه در نشست مشترک هیات های ورزشی ورامین که با حضور با حسین دهقان شهردار، رضا خانی مدیرعامل سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری و ابراهیم شیرکوند رییس اداره ورزش و جوانان شهرستان ورامین برگزار شد طی سخنانی اظهار داشت: از جمله وظایف شورا حمایت از جوانان و ورزش است و این امر با تشکیل سازمان فرهنگی ورزشی می تواند نقطه عطفی در راه خواسته اهالی شهر باشد.

اردستانی گفت: تشکیل سازمان فرهنگی ورزشی، اواخر دوره چهارم در دستور کار قرار گرفت و در دوره پنجم ، سازمان بصورت رسمی فعالیتش آغاز شد و براین اساس، بودجه ای برای سازمان تعریف شد تا بتوان با تیم داری نسبت به افتخارآفرینی شرایط را مهیا کنیم.

رییس شورای شهر ورامین افزود: در جهت حمایت از ورزشکاران، در دوره سوم شورا مصوب شد از قهرمان ملی به نسبت کسب عنوان ، تجلیل به عمل آید و در این راستا نکته مهم و قابل تامل که باید به آن جامه عمل پوشاند، وعده برخی کاندیداهای مورد حمایت جامعه ورزش در دور پنجم است که قول مساعد دادند در صورت ورود به شورا از ورزش بصورت جامع و کامل حمایت نمایند و حال تنی چند از افراد هم اکنون سکاندار این نهاد مردمی هستند و عرصه جهت عمل مهیا شده است.

وی در ادامه اظهار داشت: برای سال ۹۷ بودجه ۶ میلیارد تومانی به ورزش ورامین اختصاص داده شده که رقم قابل توجهی است، همچنین مقرر شده ۲۵۰ میلیون تومان نیز به هیات های ورزشی تعلق بگیرد.