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۱۹ مهر ۱۳۹۷، ۹:۰۴

توجه ویژه به تیم های پایه؛

مسئولان تراکتورسازی دنبال قراردادی متفاوت با سرمربی جدید

مسئولان تراکتورسازی دنبال قراردادی متفاوت با سرمربی جدید

هیات مدیره باشگاه تراکتورسازی تبریز هنوز در خصوص سرمربیگری این تیم تصمیمی نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر، پس از گذشت حدود یک ماه از رفتن جان توشاک سرمربی قبلی تراکتورسازی تبریز، هنوز تکلیف نیمکت این تیم مشخص نشده است.

هیات مدیره باشگاه تراکتور رزومه چندین مربی را بررسی کرده است. همچنین نمایندگان مالک این باشگاه با دو مربی مطرح اروپایی در استانبول ترکیه جلسه داشتند اما هنوز تصمیم نهایی در این  خصوص را اتخاذ نکرده اند.

از قرار معلوم زنوزی تصمیم دارد مربی صاحب سبکی را به تبریز آورده تا امور کلیه فعالیت های فوتبال باشگاه تراکتور را نیز زیر نظر بگیرد. مالک باشگاه سرخپوشان تبریزی تصمیم دارد از این طریق، بازیکن سازی در تیم های پایه باشگاه را جدی تر از گذشته دنبال کند.

مدیران باشگاه تراکتور که در سکوت خبری دنبال سرمربی هستند احتمالا تا پایان نیم فصل رقابت های فصل جاری لیگ برتر امور فنی را به محمد تقوی، مربی فعلی سرخپوشان تبریزی بسپارد.

کد مطلب 4427064

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    نظرات

    • مهدی IR ۱۲:۵۲ - ۱۳۹۷/۰۷/۱۹
      1 0
      پاسخ
      تقوی شاید مربی بدی نباشد اما نمی تواند برای تراختور جام بیاورد مربی بزرگتری نیاز است تا تراختور آنقدر قوی بشود که جام گرفتن برای این تیم امری عادی باشد

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