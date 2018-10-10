ارزش معاملات بورس کرمانشاه به ۷۰۰۰ میلیارد ریال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا دفتری امروز چهارشنبه در نشست با خبرنگاران اظهار داشت: آمار معاملات هفتگی تالار منطقه ای کرمانشاه در معاملات این هفته تالار منطقه ای کرمانشاه تعداد ۲۳۷۴۷۹ هزار سهم و حق تقدم به ارزش ۷۰۲۷۹۰۵ میلیون ریال معامله شد.

وی افزود:در پایان معاملات این هفته شرکت های کشتیرانی جمهوری اسلامی، سیمان خوزستان، بانک تجارت، گروه صنعتی کرمان خودرو، ذوب آهن اصفهان، پتروشیمی اراک و فولاد مبارکه اصفهان بیشترین تقاضای خرید و شرکت های فولاد مبارکه اصفهان، ایران خودرو دیزل، تامین ماسه ریخته گری، بانک صادرات، ذوب آهن اصفهان، صنایع کاغذ پارس و پتروشیمی زاگرس بیشترین تقاضای فروش را داشتند.

مدیر تالار بورس منطقه‌ای کرمانشاه بیان کرد:در معاملات این هفته تالار منطقه ای کرمانشاه شرکت های کشتیرانی جمهوری اسلامی، گروه صنعتی کرمان خودرو، فولاد مبارکه اصفهان و پتروشیمی پارس بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص دادند.

وی گفت:همچنین در این هفته تعداد ۳۸کد معاملاتی جدید ایجاد شده است.