خون گیری مشکوک از دانش آموزان دختر یک مدرسه در تاکستان

به گزارش خبرنگار مهر، خون گیری از دانش آموزان مدرسه دخترانه‌ی سماء به بهانه‌ی آزمایش قند توسط فردی ناشناس موجب تحصن خانواده های این دانش آموزان درشبکه بهداشت تاکستان شد.

این فرد که خودسرانه در پوشش نیروی هلال احمر اقدام به خونگیری از دانش آموزان کرده بود در حال حاضر دستگیر شده است.

طبق اظهارات دانش آموزان و اولیاء آنها با 2 تا 3 عدد سرنگ مشترک از همه خون گیری انجام شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین گفت: این فرد به بهانه کنترل قند خون وارد مدرسه شده و اقدام به خونگیری از حدود ۴۰نفر از دانش آموزان کرده است.

منوچهر مهرام بیان کرد: هلال احمر عضویت یا همکاری با این فرد را تکذیب کرده است.

هم اکنون مرکز بهداشت تاکستان به والدین دانش آموزان اطمینان داده که آنان را واکسینه می کند.

تجمع کنندگان خواستار حضور نماینده وفرماندار برای پاسخگویی هستند.

طبق اخبار واصله روز گذشته شخصی با هویت «س. جلیلوند» با مراجعه به مدرسه دخترانه‌ سماء خود را کارمند هلال احمر معرفی و با ارائه نامه اداره هلال احمر و کارت شناسایی از مدیر مدرسه خواسته تا از همه دانش آموزان و پرسنل برای انجام آزمایشات خون گیری کند.

بعضی از دانش آموزان خون گیری انجام شده با سرنگ مشترک را به اولیاء خود اطلاع می دهند، با اعتراض و شکایت اولیا و هماهنگی نیروهای امنیتی و حراست فرد مذکور شناسایی و با دستور دادستان شهرستان بازداشت می شود وهم اکنون در زندان چوبیندر به سر می برد.

جلال رحمانی رئیس مرکز بهداشت تاکستاندر گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بعد از انجام آزمایشات مختلف توسط مسئولین شبکه بهداشت شهرستان تاکستان از «س. جلیلوند» جواب آزمایش منفی بوده ونامبرده مبتلا به هیچ نوع بیماری نیست.

وی افزود: نامبرده ازکیت قندخون برای گرفتن آزمایش از دانش آموزان استفاده کرده که احتمال انتقال هرنوع بیماری بسیار ضعیف است.

رحمانی بیان کرد: در حال حاضر آزمایش HIV، هپاتیت B و C از دانش آموزان گرفته شده و والدین دانش آموزان هیچ گونه نگرانی نداشته باشند.

رئیس مرکز بهداشت تاکستان به والدین دانش آموزان اطمینان داد که آنان را نسبت به انتقال احتمالی بیماری ها واکسینه خواهد کرد.