کارنامه بانک مرکزی در تامین ارز واردات

به گزارش خبرنگار مهر، بانک مرکزی میزان تامین ارز برای واردات و مجموع فروش ارز حاصل از صادرات را تا پایان معاملات روز چهارشنبه ۱۸ مهرماه اعلام کرد که بر اساس آن، مجموع معاملات فروش ارز حاصل از صادرات از تاریخ ۱۶ مردادماه تاکنون در سامانه «نیما» به سه میلیارد و ۳۸۸ میلیون یورو رسیده است.

تنها در روز ۱۸ مهرماه مجموع فروش ارز حاصل از صادرات به حدود ۱۰۰ میلیون یورو رسیده است؛ همچنین مجموع تامین ارز برای واردات از تاریخ ۱۶ مرداد ماه تا پایان معاملات روز ۱۸ مهر ماه به دو میلیارد و ۸۹۶ میلیون یورو رسید.­

بر اساس این گزارش مجموع تامین ارز برای واردات در روز ۱۸ مهر ماه به حدود ۷۹ میلیون یورو رسید.­

در همین حال نرخ فروش یورو در سامانه نیما روز چهارشنبه ۱۸ مهرماه به میزان ۹هزار و ۴۸۴تومان رسیده است.