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۱۹ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۵۵

در پیامی؛

شورای نگهبان درگذشت والده محسن اسماعیلی را تسلیت گفت

شورای نگهبان درگذشت والده محسن اسماعیلی را تسلیت گفت

شورای نگهبان طی پیامی رحلت والده مکرمه محسن اسماعیلی عضو حقوقدان این نهاد را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای نگهبان طی پیامی رحلت والده مکرمه محسن اسماعیلی عضو حقوقدان این نهاد را تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

خبر درگذشت مرحومه مغفوره حاجیه خانم فاطمه زندبار، والده مکرمه جناب آقای دکتر محسن اسماعیلی عضو محترم حقوقدان شورای نگهبان و عضو مجلس خبرگان رهبری موجب تأثر و تألم گردید.

شورای نگهبان، رحلت این بانوی بزرگوار را به خانواده ایشان، خصوصا جناب آقای اسماعیلی تسلیت عرض نموده و برای آن مرحومه مغفوره، از درگاه خداوند متعال علو درجات را مسئلت دارد.

کد مطلب 4427609

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    نظرات

    • زاهدی IR ۰۷:۵۹ - ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
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      پاسخ
      خدا رحمت کند.

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