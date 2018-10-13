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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۸:۲۵

«خلیل زاد» با نمایندگان طالبان دیدار و گفتگو کرد

«خلیل زاد» با نمایندگان طالبان دیدار و گفتگو کرد

نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان روز گذشته با شماری از نمایندگان گروه طالبان دیدار و گفتگو کرد.

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وال استریت ژورنال، «زلمای خلیل‌زاد» نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان با نمایندگان طالبان در دوحه پایتخت قطر  دیدار کرده است.

 در گزارش وال استریت ژورنال آمده که هنوز مشخص نیست که خلیل زاد و نمایندگان طالبان در مورد چه موضوعاتی به بحث و تبادل نظر پرداخته اند.

آمریکا تاکنون ملاقات خلیل‌زاد با نمایندگان طالبان را تایید و یا رد نکرده است.

این درحالی است که نماینده ویژه آمریکا دوشنبه هفته گذشته در کابل در گفتگو با خبرنگاران، از دولت افغانستان و گروه طالبان خواست که نمایندگان خود را برای آغاز مذاکرات صلح معرفی کنند.

 لازم  به ذکر است که خلیل زاد در جهت یافتن راهی برای ایجاد صلح در افغانستان، در تاریخ ۴ اکتبر سفری ۱۰ روزه را به افغانستان، پاکستان، امارات متحده عربی، قطر و عربستان سعودی آغاز کرد.

کد مطلب 4428205

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