برترین عکسها در یک رقابت علمی/ عکاسی از چشم سوسک برنده شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این رقابت عکاسی که Small World Photomicrography نام دارد، هر سال توسط شرکت نیکون برگزار می شود و در جریان آن عکس هایی حیرت انگیز از موجودات کوچک طبیعت به نمایش گذاشته می شود. برگزاری این رقابت ۴۴ سال سابقه دارد.

امسال ۲۵۰۰ عکس به مرحله نهایی این رقابت راه یافتند که عکس یوسف الحبشی عکاس اماراتی برنده جایزه نهایی شد. این عکس که با دقتی بی سابقه از چشم نوعی سوسک که تنها در فیلیپین زندگی می کند گرفته شده فلس های سبز رنگ دور چشم وی را با جزئیاتی استثنایی نمایش می دهد.

خود عکاس در مورد این عکس گفته است: به خاطر تنوع رنگ ها و نحوه قرارگیری فلس ها، زمانی که این عکس را تهیه می کردم تصور می کردم که در حال عکاسی از مجموعه ای از جواهرات هستم. اگر چه بسیاری از مردم از حشرات خوششان نمی آید، اما با تهیه عکس از چنین موجودات کوچکی ما می توانیم دنیای جدید و کوچکی را کشف کنیم که تا به حال دیده نشده بود.

عکس دوم این مجموعه ای هم مربوط به مجموعه ای از هاگ هاست که رنگ های درخشنده ای از خود منتشر می کنند. عکس سوم هم حشره ای موسوم به تف انداز را در خانه حبابیش نشان می دهد.

در ادامه برخی از عکس های جذاب حاضر در این رقابت را می بینید.