بنیاد حامیان دانشگاه تهران دانشجویان ارشد را بورسیه می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، با حمایت خیرین و با هدف حمایت از دانشجویان برتر کارشناسی ارشد، بنیاد حامیان دانشگاه تهران از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران برای ثبتنام در اولین دوره بورسیه این بنیاد دعوت می کند.
دانشجویان میتوانند از ۲۲ تا ۲۹ مهرماه با مراجعه به وبسایت رسمی بنیاد حامیان دانشگاه تهران و با مطالعه شرایط ثبتنام و تکمیل فرم و دریافت کد پیگیری اقدام به ثبتنام کنند.
این بورسیه از نوع پرداخت جایزه تحصیلی به دانشجویان برگزیده علمی شاغل به تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، به مبلغ دو میلیون ریال در ماه و به مدت ۱۰ ماه در سال تحصیلی است.
در این دوره به ۱۰۰ نفر از متقاضیان بورس بنیاد حامیان دانشگاه تهران اعطا می شود.
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