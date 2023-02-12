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۲۳ بهمن ۱۴۰۱، ۱۰:۳۱

دانشگاه اعلام کرد؛

تأسیس شبکه حامیان خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه تهران

تأسیس شبکه حامیان خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه تهران

شبکه حامیان خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه تهران با هدف ارتقای خدمات فرهنگی و رفاهی به دانشجویان خوابگاهی و افزایش مشارکت حامیان در تأمین بخشی از نیازهای خوابگاه‌ها تأسیس شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، شبکه حامیان خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه تهران با هدف ارتقای خدمات فرهنگی و رفاهی به دانشجویان خوابگاهی و افزایش مشارکت حامیان در تأمین بخشی از نیازهای خوابگاه‌ها تأسیس شد.

اساسنامه این شبکه، ۱۰ آبان ماه ۱۴۰۱ به تصویب هیأت مدیرۀ بنیاد حامیان دانشگاه تهران رسیده است.

خیرین نیک‌اندیش، دانشگاهیان، دانش‌آموختگان و تمام افرادی که تمایل دارند در ارتقای خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه تهران نقش داشته باشند، می‌توانند با مراجعه به سامانۀ kooy.ut.ac.ir و عضویت در شبکه حامیان خوابگاه‌های دانشجویی، حامی خوابگاه‌ها شوند.

تأمین تجهیزات یا اعتبار لازم برای ارتقای خدمات فرهنگی و رفاهی خوابگاه‌ها از جمله زمینه‌هایی است که اعضای شبکه حامیان می‌توانند در آنها به خوابگاه‌های دانشجویی کمک کنند.

تأسیس شبکه حامیان خوابگاه‌های دانشجویی دانشگاه تهران

کد مطلب 5707271
مهتاب چابوک

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