به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مجموعه‌ی ۲۳ روایت از مشاهدات نویسنده از سفر اربعین در عراق نوشته شده است. نویسنده در این کتاب با مخاطب قرار دادن مادر خود، مشاهدات خود را از دیدار با پیاده‌روندگان این مسیر ثبت کرده است.

در زیرعنوان کتاب چنین آمده است: «بیست و چند روایت از ماموریتی خانوادگی در عراق.» همچنین در بخشی از مقدمه این کتاب آمده است: «در این سال‌ها، مادرم از بین سفرهایی که نمی‌توانست برود، بیشتر از همه سفر به عراق در ایام اربعین را دوست داشت. مادرم زن با اعتقادی است. درست همانقدر که من بی‌اعتقادم. مادرم دوست داشت به عراق سفر کند و در هنگامه‌ی پیاده‌روی آدم‌ها حضور داشته باشد و بخشی از تاریخی باشد که این سال‌ها در حال رقم خوردن است. اگرچه بخشی غیرموثر و اگرچه بخشی که با حضور خود این گردهمایی بزرگ را رونق می‌دهد؛ اما باشد و به اندازه‌ی حضور یک زن پنجاه و چند ساله، این تنور را گرم نگه دارد. من اما دوست نداشتم هیچ‌وقتی از سال به عراق سفر کنم؛ ‌ خاصه در ایام اربعین. اما... مادرم وقتی شنید که رفقای عکاسم من را به این سفر دعوت کرده‌اند تا با آن‌ها به عراق بیایم و روی عکس‌هایی که آن‌ها از این سفر می‌گیرند، چیزی بنویسم، مشتاق‌تر از همیشه، خواست تا من بجای او به این سفر بروم. من به‌خاطر مادرم به عراق رفتم، و نرفتم که روی عکس‌هایی که دوستان عکاسم می‌گیرند، چیزی بنویسم. رفتم که برای او بنویسم. برای مادرم، که نمی‌توانست به این سفر بیاید.»

شایان ذکر است در این کتاب که مدیریت هنری آن را وهب رامزی به عهده دارد، مجموعه‌ای از تصاویر مستند از دریچه دوربین وهب رامزی، روح‌الله خسروی، عبدالمجید قوامی و شهره بهرامی از سفر پیاده‌روی اربعین نیز منتشر شده است.

«به سفارش مادرم» به قلم احسان حسینی نسب، و به کوشش به‌نشر در تیراژ دو هزار نسخه منتشر و از روز دوشنبه در کتابفروشی‌ها در دسترس علاقه‌مندان به کتاب خواهد بود.