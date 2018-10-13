معرفی هیات مدیره جدید انجمن صدابرداران و صداگذاران سینما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، روز چهارشنبه ١٨ مهر ماه مجمع عمومی عادی سالانه انجمن «صدابرداران و صداگذاران سینمای ایران» با حضور کلاته نماینده وزارت کار برگزار شد و بعد از ارایه گزارش های سالانه هـیات مدیره و بازرس که مورد تایید اعضا قرار گرفت نوبت به انتخاب هیات مدیره و بازرس رسید.

نتیجه انتخابات بدین شرح است.

اعضای اصلی هیات مدیره:

١- ناصر انتظاری

٢- بهمن اردلان

٣- آرش قاسمی

٤- کامران سحرخیز

٥- بهمن حیدری

٦- بهروز معاونیان

٧- محمدرضا دلپاک

اعضای علی البدل هیات مدیره:

١- محمود موسوی نژاد

٢- محمد کشفی

٣- حمید قدکچیان

بازرس اصلی:

مازیار شیخ محبوبی

بازرس علی البدل:

روح الله جعفربگلو