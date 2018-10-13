معرفی هیات مدیره جدید انجمن صدابرداران و صداگذاران سینما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، روز چهارشنبه ١٨ مهر ماه مجمع عمومی عادی سالانه انجمن «صدابرداران و صداگذاران سینمای ایران» با حضور کلاته نماینده وزارت کار برگزار شد و بعد از ارایه گزارش های سالانه هـیات مدیره و بازرس که مورد تایید اعضا قرار گرفت نوبت به انتخاب هیات مدیره و بازرس رسید.
نتیجه انتخابات بدین شرح است.
اعضای اصلی هیات مدیره:
١- ناصر انتظاری
٢- بهمن اردلان
٣- آرش قاسمی
٤- کامران سحرخیز
٥- بهمن حیدری
٦- بهروز معاونیان
٧- محمدرضا دلپاک
اعضای علی البدل هیات مدیره:
١- محمود موسوی نژاد
٢- محمد کشفی
٣- حمید قدکچیان
بازرس اصلی:
مازیار شیخ محبوبی
بازرس علی البدل:
روح الله جعفربگلو
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