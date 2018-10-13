  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۰۹

معرفی هیات مدیره جدید انجمن صدابرداران و صداگذاران سینما

معرفی هیات مدیره جدید انجمن صدابرداران و صداگذاران سینما

انتخابات شورای مرکزی جدید انجمن «صدابرداران و صداگذاران سینمای ایران» برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه سینما، روز چهارشنبه ١٨ مهر ماه مجمع عمومی عادی سالانه انجمن «صدابرداران و صداگذاران سینمای ایران» با حضور کلاته نماینده وزارت کار برگزار شد و بعد از ارایه گزارش های سالانه هـیات مدیره و بازرس که مورد تایید اعضا قرار گرفت نوبت به انتخاب هیات مدیره و بازرس رسید.

نتیجه انتخابات بدین شرح است.

اعضای اصلی هیات مدیره:

١- ناصر انتظاری

٢- بهمن اردلان

٣- آرش قاسمی

٤-  کامران سحرخیز

٥- بهمن حیدری

٦-  بهروز معاونیان

٧- محمدرضا دلپاک

اعضای علی البدل هیات مدیره:

١- محمود موسوی نژاد

٢- محمد کشفی

٣- حمید قدکچیان

بازرس اصلی:

مازیار شیخ محبوبی

بازرس علی البدل:

روح الله جعفربگلو

کد مطلب 4428577

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها