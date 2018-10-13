۹۴ گیت در مرز مهران آماده پذیرش زائران اربعین است

نورالله دلخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش بینی شده امسال دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مرزهای طی ایام اربعین تردد کنند که ۵۰ درصد این ترددها از مرز مهران خواهد بود.

وی افزود: زیرساخت های پایاه مرزی مهران از لحاظ آب، برق، اینترنت و سایر خدمات آماده شده است.

وی با اشاره به اینکه ۹۴ گیت در پایانه مرزی مهران برای پذیرش زائران اربعین آماده شده است، گفت: تلاش می شود در کمترین زمان ممکن زائران از گیت های پایانه تردد داشته باشند.

دلخواه بیان داشت: روزانه ظرفیت تردد تا ۱۸۵ هزار زائر در پایانه مرزی مهران در نظر گرفته شده و هیچ گونه مشکلی در این راستا وجود ندارد.

وی با اشاره به آمادگی مسیرهای ارتباطی استان برای اربعین، تصریح کرد: مسیر ایلام-مهران و ایلام-ملکشاه--مهران برای اربعین آماده شده و ۱۰ نقطه حادثه در این ارتباط حذف شده است.