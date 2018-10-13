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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۲:۱۹

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام:

۹۴ گیت در مرز مهران آماده پذیرش زائران اربعین است

۹۴ گیت در مرز مهران آماده پذیرش زائران اربعین است

ایلام- مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان ایلام گفت: ۹۴ گیت در مرز مهران آماده پذیرش زائران اربعین است.

نورالله دلخواه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: پیش بینی شده امسال دو میلیون و ۵۰۰ هزار نفر از مرزهای طی ایام اربعین تردد کنند که ۵۰ درصد این ترددها از مرز مهران خواهد بود.

وی افزود: زیرساخت های پایاه مرزی مهران از لحاظ آب، برق، اینترنت و سایر خدمات آماده شده است.

وی با اشاره به اینکه ۹۴ گیت در پایانه مرزی مهران برای پذیرش زائران اربعین آماده شده است، گفت: تلاش می شود در کمترین زمان ممکن زائران از گیت های پایانه تردد داشته باشند.

دلخواه بیان داشت: روزانه ظرفیت تردد تا ۱۸۵ هزار زائر در پایانه مرزی مهران در نظر گرفته شده و هیچ گونه مشکلی در این راستا وجود ندارد.

وی با اشاره به آمادگی مسیرهای ارتباطی استان برای اربعین، تصریح کرد: مسیر ایلام-مهران و ایلام-ملکشاه--مهران برای اربعین آماده شده و ۱۰ نقطه حادثه در این ارتباط حذف شده است.

کد مطلب 4428621

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