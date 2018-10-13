کد صادراتی میگو گلستان به اتحادیه اروپا اخذ شد/ساخت کشتارگاه دام

به گزارش خبرنگار مهر، محمودرضا وفایی، ظهر شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: از لحاظ کنترل بیماری های دامی جایگاه خوبی در کشور داریم.

وی با بیان این که پیشگیری و کنترل بیماری ها به دلیل قطع وابستگی به دیگر کشورها بسیار مهم است، ادامه داد: در دو سال گذشته ۲۷ استان کشور با آنفلوانزای طیور درگیر بود اما با تلاش نیروهای دامپزشکی استان، گلستان از این امر مصون ماند.

وفایی بیان کرد: کنترل و مبارزه با بیماری های مشترک دام و انسان از جمله وظایف ما است و بیش از ۸۰۰ نوع بیماری مشترک وجود دارد که ۲۰۰ نوع آن نوپدید یا بازپدید هستند.

وی با بیان این که کنترل، پیشگیری و پایش بیماری ها در حوزه کاری دامپزشکی قرار دارد، گفت: وظیفه دیگر ما تأمین سلامت و امنیت غذایی مردم است.

وفایی اضافه کرد: در طول سال گذشته برای توسعه سرمایه گذاری و حفظ روند تولید و حفاظت از سرمایه گذاری کلان در آبزیان و به خصوص در سایت میگو گمیشان اقدامات خوبی صورت گرفت.

اخذ کد صادراتی میگو

مدیر کل دامپزشکی استان گلستان با بیان این که در مجموع این اقدامات موفق به گرفتن کد صادراتی میگو در واحدهای فرآوری میگو شدیم، اظهار کرد: در سنوات گذشته میگو ابتدا به استان های جنوبی فرستاده می شد و سپس از آن جا با نام استان های جنوبی صادر می شد که امسال مستقیماً صادرات از خود استان صورت خواهد گرفت.

وی تأکید کرد: همچنین برای اولین بار کد صادراتی میگوی استان به اتحادیه اروپا اخذ شد و در دو الی سه هفته آینده صادرات خواهیم داشت.

وفایی توضیح داد: همچنین به دنبال این هستیم که یک واحد دیگر فرآوری میگو در استان بتواند این کد را اخذ کند.

وی افزود: در حوزه نظارت بر بیماری های آبزیان در سال گذشته هیچ گونه بیماری لکه سفید که کشنده ترین بیماری میگو است را نداشتیم.

وفایی تشریح کرد: در ۶ ماه اول سال جاری بیش از ۲۰۰ بازدید کارشناسی از سایت میگو ومراکز وابسته با آن، ۴۰ بازدید کارشناسی از مراکز پرورش ماهیان سردآبادی، ۵۵ بازدید کارشناسی از مرکز پرورش ماهیان گرم آبی، ۱۷ بازدید از مراکز تکثیر ماهیان دریایی صورت گرفت.

ساخت یک واحد کشتار دام در آق قلا

مدیر کل دامپزشکی استان گلستان ادامه داد: به دنبال این هستیم که یک واحد کشتار دام دیگر در استان ساخته شود، جانمایی و تأیید نقشه آن انجام شده و در آق قلا، سه راهی انبارالوم ساخته خواهد شد.

وفایی با بیان این که این کار توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد، تصریح کرد: نظارت های بهداشتی بر این مجموعه صورت خواهد گرفت.

وی بیان کرد: آزمایش و پایش شیر خام را ۱۰ سال است علیرغم بودجه اندک انجام می دهیم و توانستیم روند خوبی در کاهش بار میکروبی شیر استان داشته باشم و هدف گذاری کردیم تا این عدد به نصف کاهش یابد.

وفایی با بیان این که ۱۷۰ واحد فرآوری لبنیاتی سنتی در استان داریم، عنوان کرد: رصد میکروبی و پایش لبنیات سنتی که رشد قارچ گونه ای در استان دارد را انجام می دهیم.