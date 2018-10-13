به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، به دنبال ناپدید شدن و احتمال قتل روزنامه‌نگار منتقد سعودی، جمال خاشقجی در دوم اکتبر، برخی شخصیت‌های مهم از جمله رییس بانک جهانی و جمعی از رسانه‌ها در کنفرانس سرمایه‌گذاری عربستان شرکت نخواهند کرد.

رییس بانک جهانی، جیم یونگ کیم، اعلام کرد که در کنفرانس سرمایه‌گذاری سعودی که در ۲۳-۲۵ اکتبر در ریاض برگزار خواهد شد، شرکت نخواهدکرد.

برخی از رسانه‌ها و شبکه‌های خبری مهم، شامل سی‌ان‌بی‌سی، بلومبرگ، فایننشال‌تایمز، سی‌ان‌ان و نیویورک تایمز، با اشاره به نگرانی از ناپدید شدن و مرگ احتمالی این روزنامه‌نگار، اعلام کردند که از شرکت کردن و پوشش دادن این رویداد خودداری خواهند کرد.

اما کریستن لاگارد، رییس صندوق بین‌المللی پول گفت که علی‌رغم شنیدن اخبار وحشتناک در مورد خبرنگار عربستانی و وحشت از سرنوشت او، در این اجلاس شرکت می‌کند تا به وظیفه خود در صندوق عمل کند.

لاگارد تنها فرد مهمی نیست که در این اجلاس شرکت خواهد کرد. استیون منوچین، وزیر خزانه‌داری آمریکا، هم گفته است که در نظر دارد در این اجلاس شرکت کند.

او به سی‌ان‌بی‌سی گفته است که در مورد وضعیت آقای خاشقجی نگران است و اگر اطلاعات جدیدی منتشر شود، آن را مد نظر قرار خواهد داد، اما فعلا در نظر دارد به این اجلاس برود.

سخنگوی کنفرانس سرمایه‌گذاری سعودی هم امروز در بیانیه‌ای از برقرار بودن این کنفرانس علی‌رغم انصراف برخی از سخنرانان کلیدی خبر داد و گفت: هرچند از اعلام شرکت نکردن برخی سخنرانان و شرکای خود ناامید شده‌ایم اما ما منتظر استقبال بقیه میهمانان از سراسر دنیا در ریاض هستیم.