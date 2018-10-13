  1. استانها
  2. گلستان
۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۱۴

جانشین فرمانده انتظامی گلستان:

پلیس جان مادر و فرزند را در جنگل «النگدره» گرگان نجات داد

پلیس جان مادر و فرزند را در جنگل «النگدره» گرگان نجات داد

گرگان- جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان گفت: پلیس جان مادر و فرزند را در جنگل «النگدره» گرگان نجات داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مسعود فروزان اظهار کرد: مأموران انتظامی ایستگاه «النگدره» گرگان حین گشت زنی در سطح حوزه با مادر و فرزندی که حال مساعدی نداشتند، مواجه می شوند.

وی افزود: مأموران که متوجه گازگرفتگی این دو نفر شده بودند، بلافاصله اقدامات اولیه را انجام و پس از بهبودی نسبی آنان در تماس با اورژانس درخواست کمک کردند.

فروزان با اشاره به انتقال هر دو نفر به مراکز درمانی، تصریح کرد: انتقال ذغال آتش به داخل چادر مسافرتی و مسمومیت ناشی از استنشاق گاز منوکسیدکربن عامل اصلی این حادثه بوده که با سرعت عمل مأموران انتظامی از یک اتفاق تلخ جلوگیری شد.

جانشین فرمانده انتظامی استان گلستان در پایان از شهروندان و مسافران خواست، با توجه به کاهش دمای هوا و لزوم استفاده از تجهیزات گرمایشی، توصیه های ایمنی را جدی گرفته و از انجام اقدامات مخاطره آمیز مانند روشن کردن آتش در یک فضای بسته خودداری کنند.

کد مطلب 4428790

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها