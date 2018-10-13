آیفون تماس های مزاحم را شناسایی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، به زودی گوشی های آیفون قبل از دریافت تماس رباتیک به کاربر هشدار می دهند.

اپل به تازگی حق امتیاز اختراع فناوری را ثبت کرده که به طور خودکار تماس مزاحم را ردیابی می کند و می تواند روی نمایشگر آیفون پیام هشدار بفرستد.

این در حالی است که هفته گذشته گوگل اعلام کرد قابلیت جدید Call Screen را در موبایل های جدید پیکسل۳ ارائه کرده است. موبایل های مذکور با کمک این قابلیت می توانند به طور خودکار تماس های ناخواسته را پاسخ دهند یا از آنها اجتناب کنند.

به هرحال اپل این حق امتیاز را در آوریل ۲۰۱۵ میلادی ثبت کرده، اما روز پنج شنبه منتشر شده است. در این حق امتیاز اپل سیستمی را توضیح می دهد که در آن موبایل تماس های ورودی را بررسی می کند تا از اصلی یا جعلی بودن آنها اطمینان حاصل کند.

این سیستم اطلاعات مانند عوامل شناسایی تجهیزات شبکه، سرور و همین طور اطلاعات روتر را جستجو می کند. در نهایت هشداری برای صاحب موبایل ارسال می کند یا تماس را مسدود می کند.

البته اپل حق امتیاز ایده های متعددی را ثبت می کند که هیچ کدام از آنها هیچ گاه ابداع نمی شوند. بنابراین مشخص نیست این ایده اصلی هیچگاه ساخته شود یا خیر.