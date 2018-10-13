احتمال مازاد عرضه نفت در سال آینده میلادی/به توافق پایبندیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، محمد سانوسی بارکیندو اعلام کرد که اوپک عرضه نفت در بازارهای جهانی را کافی می‌داند و درباره ایجاد عرضه مازاد در سال آینده میلادی نگران است.

وی در سخنرانی خود در همایش پول و نفت در لندن، اعلام کرد عوامل غیر بنیادین بسیاری بر بازار نفت تأثیر می‌گذارند که فراتر از اختیار تولیدکنندگان نفت هستند.

دبیرکل اوپک همچنین اعلام کرد: ما باید به ارزیابی ادامه دهیم و ببینیم چطور و چه زمانی به هدف پایبندی ۱۰۰ درصد دست می‌یابیم و بازار چه واکنشی نشان می‌هد و امیدوار باشیم برخی از این عوامل غیر بنیادین تا آن زمان از میان بروند. تولیدکنندگان نفت درباره سطح ظرفیت مازاد تولید خود بسیار نگران هستند.

وی گفت: بازار در حال واکنش به دورنمای احتمال کمبود عرضه بوده است؛ بازار همچنان از عرضه خوبی برخوردار است.

دبیرکل اوپک تصریح کرد: پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۱۹ به روشنی احتمال بازسازی ذخیره‌سازی‌ها را نشان می‌دهند.

بارکیندو در واکنش به انتقادهای ترامپ از اوپک درباره بحث قیمت‌های نفت خام، گفت: بازار به روشنی بیشتر تحت تأثیر تصمیم‌هایی است که در جایی دیگر، خارج از اوپک و غیر اوپک، گرفته شده است.

وی همچنین اعلام کرد: همچنان به توافق اتخاذ شده در ماه ژوئن امسال، پایبند هستیم.