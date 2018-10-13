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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۴:۲۸

دبیر کل اوپک:

احتمال مازاد عرضه نفت در سال آینده میلادی/به توافق پایبندیم

احتمال مازاد عرضه نفت در سال آینده میلادی/به توافق پایبندیم

دبیرکل اوپک اعلام کرد اکنون عرضه نفت در بازارهای جهانی مطلوب است و احتمال عرضه مازاد در سال ۲۰۱۹ میلادی وجود دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، محمد سانوسی بارکیندو اعلام کرد که اوپک عرضه نفت در بازارهای جهانی را کافی می‌داند و درباره ایجاد عرضه مازاد در سال آینده میلادی نگران است.

وی در سخنرانی خود در همایش پول و نفت در لندن، اعلام کرد عوامل غیر بنیادین بسیاری بر بازار نفت تأثیر می‌گذارند که فراتر از اختیار تولیدکنندگان نفت هستند.

دبیرکل اوپک همچنین اعلام کرد: ما باید به ارزیابی ادامه دهیم و ببینیم چطور و چه زمانی به هدف پایبندی ۱۰۰ درصد دست می‌یابیم و بازار چه واکنشی نشان می‌هد و امیدوار باشیم برخی از این عوامل غیر بنیادین تا آن زمان از میان بروند.  تولیدکنندگان نفت درباره سطح ظرفیت مازاد تولید خود بسیار نگران هستند.

وی گفت: بازار در حال واکنش به دورنمای احتمال کمبود عرضه بوده است؛ بازار همچنان از عرضه خوبی برخوردار است.

دبیرکل اوپک تصریح کرد: پیش‌بینی‌ها برای سال ۲۰۱۹ به روشنی احتمال بازسازی ذخیره‌سازی‌ها را نشان می‌دهند.

بارکیندو در واکنش به انتقادهای ترامپ از اوپک درباره بحث قیمت‌های نفت خام، گفت: بازار به روشنی بیشتر تحت تأثیر تصمیم‌هایی است که در جایی دیگر، خارج از اوپک و غیر اوپک، گرفته شده است.

وی همچنین اعلام کرد: همچنان به توافق اتخاذ شده در ماه ژوئن امسال، پایبند هستیم.

کد مطلب 4428818

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