کنتاکتور هیوندای؛ انتخابی مطمئن برای تابلو برق صنعتی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، کنتاکتور هیوندای یکی از گزینه های قابل بررسی برای مدار فرمان و راه اندازی موتور در تابلوهای برق صنعتی است. سری HGC با پوشش آمپراژ ۹ تا ۸۰۰ آمپر، طراحی کامپکت، Arc Chute، بوبین با تحریک الکترونیکی DC و امکان اتصال تجهیزات جانبی برای طیف وسیعی از کاربردها ارائه می شود. در ادامه به نکات مهم برای انتخاب و خرید کنتاکتور هیوندای می پردازیم.

معیارهای انتخاب و نکات خرید کنتاکتور هیوندای سری HGC

کنتاکتور یکی از اجزای کلیدی مدار فرمان و راه اندازی موتور در تابلو برق های صنعتی است و انتخاب صحیح آن باید بر اساس شرایط کاری، جریان بار، نوع کاربرد و مشخصات فنی انجام شود. کنتاکتور هیوندای الکتریک با تنوع آمپراژ و خانواده HGC برای طیف گسترده ای از کاربردهای صنعتی، گزینه ای قابل بررسی است.

چرا جریان نامی موتور به تنهایی کافی نیست؟

جریان هجومی در لحظه استارت از عوامل مهم در انتخاب کنتاکتور است در حالی که بسیاری از خریداران فقط جریان نامی موتور را در نظر می ‌گیرند. جریان نامی موتور سه‌ فاز از رابطه زیر محاسبه شده و در فرآیند خرید کنتاکتور هیوندای باید علاوه بر آن، شرایط سوئیچینگ، نوع بار، رده کاری و میزان تحمل حرارتی کنتاکت ها و بوبین در زمان کارکرد بررسی شوند.

I = P ÷ (√۳ × V × cos φ × η)

کنتاکتور هیوندای؛ ترکیب کیفیت و صرفه اقتصادی

طراحی کامپکت سری HGC

سری HGC هیوندای الکتریک با هدف بهینه سازی فضای اشغالی روی سینی تابلو طراحی شده و از محفظه جرقه گیر ایزوله (Arc Chute) برای مهار قوس الکتریکی در لحظه قطع، بهره می برد. همچنین بوبین این سری با روش تحریک الکترونیکی DC طراحی شده که برای استفاده در شرایط کاری صنعتی، گزینه ای مناسب تلقی می شود.

تنوع آمپراژ و فریم های HGC

پوشش آمپراژ محصولات سری HGC از ۹ تا ۸۰۰ آمپر است، فریم های کوچک تقریبا رنج ۹ تا ۱۰۰ آمپر و فریم های بزرگ رنج ۱۱۵ آمپر به بالا تا ۸۰۰ آمپر را پوشش می دهند. این خانواده از انواع کنتاکتورهای AC ، DC، خازنی و کنتاکتور فرمان پشتیبانی می کند.

اتصال آسان به بی متال و تجهیزات جانبی

طراحی ماژولار HGC به مونتاژ بی متال حرارتی، کنتاکت های کمکی جانبی و اینترلاک مکانیکی بدون نیاز به سیم کشی اضافه در زمانی کوتاه کمک می کند. همین امر نکته ای است که در پروژه های با حجم بالای مونتاژ در کاهش زمان اجرای تابلو موثر است.

چگونه کنتاکتور هیوندای مناسب را انتخاب کنیم؟

یکی از دغدغه های اصلی در تامین قطعات برق صنعتی، اطمینان از اصالت کالا و پیشگیری از خرید نمونه های غیر اصل است. چرا که استفاده از تجهیزات نامرغوب می تواند ریسک سوختگی، آسیب به سایر تجهیزات و خرابی زودهنگام تابلو برق را به همراه داشته باشد. در این میان تجهیزات هیوندای با شفافیت قیمتی و امکان استعلام سریع و آسان اصالت از تامین کننده معتبر، ریسک خرید کالای تقلبی را برای پیمانکاران و کارفرمایان به حداقل می رساند.

برای انتخاب مدل مناسب ابتدا جریان و توان بار، نوع بار و رده کاری مورد نیاز را مشخص کنید، سپس آمپراژ کنتاکتور، ولتاژ بوبین و نوع کنتاکت های کمکی را با شرایط مدار فرمان و قدرت تطبیق دهید. در بارهای موتوری انتخاب بر مبنای شرایط واقعی راه اندازی و کارکرد، اهمیت ویژه ای دارد.

انتخاب آمپراژ مناسب

آمپراژ کنتاکتور باید متناسب با جریان بار انتخاب شده و در صورت وجود شرایط کاری سنگین یا ملاحظات حرارتی، حاشیه اطمینان مناسب برای آن در نظر بگیرید. انتخاب یک رده بالاتر از نیاز محاسباتی نیز می تواند میزان بارگذاری حرارتی کنتاکت ها را کاهش دهد، با این حال انتخاب نهایی باید بر اساس مشخصات فنی و شرایط واقعی پروژه صورت بگیرد.

انتخاب بر اساس نوع کاربرد

کنتاکتورهای هیوندای با توجه به تنوع مدل ها و آمپراژ برای کاربردهای مختلف صنعتی از جمله مدارهای راه اندازی موتور، تابلوهای توزیع، سیستم های تهویه، بوستر پمپ های آبرسانی و خطوط تولید قابل استفاده هستند. در انتخاب کنتاکتور مناسب باید نوع بار، دفعات قطع و وصل، جریان کاری و شرایط بهره برداری را بررسی کرد تا رده و آمپراژ کنتاکتور مناسب با نیاز پروژه انتخاب شود. همچنین در هر کاربرد، مشخصات مدل، ولتاژ بوبین و تجهیزات جانبی موردنیاز باید با شرایط تابلو برق تطبیق داده شود.

راهنمای خرید کنتاکتور هیوندای

پیش از خرید، کد فنی و مشخصات مدل موردنظر را با نیاز پروژه تطبیق دهید.

جریان کاری، ولتاژ بوبین، نوع کنتاکتور، تجهیزات جانبی قابل اتصال و شرایط نصب از مهم ترین مواردی هستند که باید بررسی شوند.

خرید از تامین کننده معتبر برای اطمینان از اصالت و دریافت مدل مطابق با سفارش، مهم است.

هیوندای انتخاب هوشمندانه برای پروژه های صنعتی

کنتاکتور هیوندای سری HGC با طراحی کامپکت، تنوع آمپراژ، امکان اتصال تجهیزات جانبی و قابلیت استفاده در کاربردهای متنوع، گزینه ای ایده آل برای بسیاری از تابلو برق های صنعتی است. برای خرید کنتاکتور هیوندای و انتخاب مدل متناسب با بودجه و شرایط فنی پروژه می توانید با کارشناسان هایپر صنعت فامکو به عنوان مرجع تخصصی تامین تجهیزات برق صنعتی تماس حاصل کنید و از مشاوره فنی آنها بهره مند شوید.