موافقتنامه جدید ایران و عراق برای توسعه ترانزیت کالا به کشورهای ثالث

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین حسینی، مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای موافقتنامه ترانزیتی و حمل‌ونقلی ایران و عراق را فرصتی برای توسعه همکاری‌های تجاری و حمل‌ونقلی و گسترش بازارهای هدف دو کشور دانست و گفت: انعقاد موافقتنامه حمل‌ونقل بین‌المللی جاده‌ای کالا بین ایران و عراق، فرصت مناسبی برای توسعه همکاری‌های تجاری و حمل‌ونقلی و استفاده از ظرفیت‌های سرزمینی دو کشور برای گسترش بازارهای هدف است.

وی با اشاره به اینکه پیش از این روابط تجاری و حمل‌ونقلی ایران و عراق در سطح تفاهم‌نامه برقرار بود، افزود: با توجه به ضرورت افزایش سطح مبادلات تجاری میان دو کشور و با پیگیری‌های صورت‌گرفته و همکاری وزارت امور خارجه و سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق، موافقتنامه ترانزیتی و تجاری ایران و عراق نهایی و به امضای طرفین رسید.

حسینی بیان کرد: ادامه مراحل قانونی این موافقتنامه پس از طرح در کمیسیون‌های تخصصی، در صحن رسمی مجلس شورای اسلامی دنبال خواهد شد.

وی ادامه داد: با اجرایی شدن موافقتنامه و تسهیل تجارت میان دو کشور، تجار، بازرگانان و فعالان حوزه حمل‌ونقل می‌توانند از ظرفیت سرزمینی یکدیگر برای جابه‌جایی کالا به کشورهای ثالث استفاده کنند؛ این ظرفیت ضمن تسهیل فرآیند ترانزیت، بازارهای هدف جدیدی را پیش روی فعالان اقتصادی ایران و عراق قرار می‌دهد.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری با اشاره به اینکه پیش از این بخش قابل توجهی از مراودات حمل‌ونقلی میان ایران و عراق بر پایه روش‌های سنتی، از جمله جابه‌جایی و ترانشیپ کالا در مرزها انجام می‌شد، گفت: پیوستن عراق به برخی کنوانسیون‌ها و معاهدات بین‌المللی حمل‌ونقل، زمینه حرکت به سمت حمل یکسره و استفاده از اسناد و رویه‌های بین‌المللی را فراهم کرده است.

وی تأکید کرد: بر اساس این ظرفیت، کامیون‌های عراقی می‌توانند با دریافت مجوزهای لازم، کالاهای صادراتی عراق را از مسیر ایران به کشورهای ثالث منتقل کنند و متقابلاً ناوگان ایرانی نیز امکان استفاده از قلمرو عراق برای انتقال کالا به مقاصد مختلف را خواهد داشت.

حسینی یادآور شد: این موافقتنامه می‌تواند دامنه همکاری‌های اقتصادی ایران و عراق را از تجارت دوجانبه فراتر برده و زمینه استفاده متقابل از ظرفیت‌های ترانزیتی دو کشور را فراهم کند؛ به عبارت دیگر، ایران و عراق می‌توانند با استفاده از قلمرو یکدیگر، دسترسی به بازارهای هدف بیشتری داشته باشند و ظرفیت‌های ترانزیتی خود را در مسیر توسعه تجارت منطقه‌ای به کار گیرند.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری در پایان با تأکید بر نقش موافقتنامه‌های حمل‌ونقلی در تسهیل تجارت و توسعه ترانزیت کشورها، خاطرنشان کرد: این موافقتنامه در مجموع می‌تواند علاوه بر گسترش بازارهای هدف دو کشور و هدایت فعالیت‌های حمل‌ونقلی از روش‌های سنتی به سمت رویه‌های استاندارد و بین‌المللی، ظرفیت‌های ترانزیتی و تجاری ایران و عراق را بیش از پیش فعال کند.