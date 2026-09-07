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۱۶ شهریور ۱۴۰۵، ۱۷:۱۷

ذخیره‌ سوخت مناسبی برای گذر از زمستان وجود دارد

ذخیره‌ سوخت مناسبی برای گذر از زمستان وجود دارد

رئیس قرارگاه رفع ناترازی انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: با وجود اینکه برخی زیرساخت‌های انرژی مورد اصابت دشمن قرار گرفته‌اند، اما ذخیره سوخت مناسبی برای زمستان آماده شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، رمضانعلی سنگدوینی رئیس قرارگاه رفع ناترازی انرژی مجلس شورای اسلامی، در تشریح نشست امروز (دوشنبه) قرارگاه رفع ناترازی انرژی بیان کرد: پارسال با ذخیره‌سازی گازوئیل، زمستان را بدون خاموشی پشت‌سر گذاشتیم.

وی علت اصلی این موفقیت را تداوم نشست‌های نظارتی منظم قرارگاه رفع ناترازی انرژی دانست و تصریح کرد: بر اساس دستور رئیس مجلس و همچنین رئیس کمیسیون انرژی، این نشست‌های تخصصی امسال نیز ادامه داشت. در نشست امروز نیز جدولی تنظیم و مصوب شد که به شورای‌ عالی انرژی و وزیران نفت و نیرو ابلاغ می‌شود.

رئیس قرارگاه رفع ناترازی انرژی مجلس ادامه داد: بر اساس این مصوبه، پنج ماه پایانی سال باید تأمین گازوئیل، گاز طبیعی، نفت‌کوره و همچنین حفظ مقدار ذخایر لازم مطابق همان جدول رعایت شود.

سنگدوینی با بیان اینکه شرایط برای زمستان آماده است، گفت: اولویت نخست در زمستان، تأمین گاز بخش خانگی و تجاری است. البته به بخشی از زیرساخت‌ها ازجمله یکی از پالایشگاه‌ها صدماتی وارد شده است، اما وزارت نفت و نیرو شرایط مناسبی را برای زمستان آماده کرده‌اند.

وی بیان کرد: نشست امروز قرارگاه رفع ناترازی انرژی با حضور محسن پاک‌نژاد، وزیر نفت، عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، رئیس و اعضای کمیسیون انرژی مجلس و با موضوع تأمین سوخت زمستانی نیروگاه‌ها، صنایع و بخش خانگی در سال ۱۴۰۵ برگزار شد که نمایندگان مجلس ضمن قدردانی از عملکرد وزیران نفت و نیرو و همه همکاران آن‌ها، عملکرد سال گذشته را قابل توجه ارزیابی کردند.

کد مطلب 6940318
طیبه بیات

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