به گزارش خبرگزاری مهر، سیدحسین حسینی، مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با اشاره به عملکرد ناوگان حمل‌ونقل کالای کشور در پنج ماه نخست سال، گفت: از ابتدای امسال تا پایان مردادماه، در مجموع ۷ میلیون و ۴۹۲ هزار تن کالای صادراتی و وارداتی از طریق مرزهای زمینی کشور جابه‌جا شده است.

وی افزود: در سال جاری، ۶ میلیون و ۱۲۹ هزار و ۶۱۷ تن انواع کالا به کشورهای مقصد و بازارهای هدف صادر شده که این میزان کالا در قالب ۲۴۳ هزار و ۵۰۰ سفر ناوگان حمل‌ونقل عمومی جابه‌جا شده است.

حسینی بیان کرد: همچنین در این مدت، ۶۰ هزار و ۸۱۲ سفر ناوگان حمل کالا انجام شده و در نتیجه آن، یک میلیون و ۳۶۲ هزار و ۵۱۵ تن انواع کالا وارد کشور شده و از طریق شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای به مقاصد مختلف منتقل شده است.

وی از جابه‌جایی ۵ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۱۵۹ تن کالای ترانزیتی طی این مدت خبر داد و گفت: این میزان کالای ترانزیتی با انجام ۲۴۹ هزار و ۴۷۳ سفر ناوگان ترانزیتی جابه‌جا شده است.

مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی سازمان راهداری تصریح کرد: با فعالیت ۳ هزار و ۵۵۲ شرکت در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی، عملیات گسترده جابه‌جایی کالاهای صادراتی، وارداتی و ترانزیتی در مبادی ورودی و خروجی کشور در حال انجام است.

وی با اشاره به ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل بین‌المللی کشور ادامه داد: ۵۱ هزار دستگاه وسیله نقلیه حمل‌ونقل عمومی با میانگین عمر کاری ۱۲ سال در خطوط بین‌المللی کشور فعالیت دارند و ۶۳ هزار راننده جابه‌جایی کالا را انجام می‌دهند.

حسینی در پایان خاطرنشان کرد: عملیات جابه‌جایی کالا میان ایران و کشورهای همسایه و همچنین انتقال کالاهای ترانزیتی و صادراتی به مقاصد مختلف، با فعالیت ۲۸ پایانه مرزی در ۱۲ استان کشور در حال انجام است.