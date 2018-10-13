FATF به منازعه داخلی بدل نشود/ ضرورت دوری از تفرقه

به گزارش خبرنگار مهر، محسن حاجی میرزایی در شورای اداری استان سمنان که ظهر شنبه به میزبانی استانداری برگزار شد، ضمن بیان اینکه نباید بگذاریم FATF به منازعه داخلی بدل شود، تأکید داشت: این مصوبه باعث ابهام شده و این ابهام به عقیده تمام کارشناسان به‌مثابه سمی مهلک علیه تولید، توسعه اقتصادی و پیشرفت کشور عمل می‌کند لذا نباید به مسائل تفرقه‌انگیز دامن زد.

وی افزود: درباره FATF باید گفت ما اگر این طرح را به سرانجام نرسانیم در تمام مناسبات مالی‌مان حتی با افغانستان و عراق هم به مشکل برمی‌خوردیم پس باید گفت FATF برای حل مسائل کشور یک ضرورت اصلی و مهم محسوب می‌شود.

FATF یک روز خیانت یک روز خدمت

دبیر هیئت دولت با انتقاد از برخی که FATFرا خیانت به کشور می‌دانند، توضیح داد: برخی می‌گویند این طرح خیانت است درحالی‌که این افراد خودشان را جای تولیدکننده‌ای که با کشورهای منطقه مراودات تجاری دارد نگذاشته‌اند تا اصل موضوع را متوجه شوند از سوی دیگر رهبر معظم انقلاب اسلامی تصمیم‌گیری درباره این امر را به مجلس شورای اسلامی واگذار کردند تا رای نمایندگان مردم و سپس تائید شورای نگهبان قانون اساسی، حرف آخر را بزند لیکن این موضوعی مشخص است اما متأسفانه از سال ۸۷ تاکنون درباره آن بحث می‌شود.

حاجی میرزایی درباره حواشی ایجادشده پیرامون FATF نیز گفت: هر چیزی منافع و ضررهایی در کنار هم دارد و این طبیعی است اما این امر را نیز باید تأکید کرد که مگر می‌توان با اعصاب و روان، انگیزه و روحیه مردم بازی کرد؟ نمی‌توان FATF را یک روز خیانت دانست و روز دیگر خدمت!

وی بابیان اینکه کشور امروز در شرایط یک آزمون مهم به سر می‌برد، گفت: برخی در زمینی بازی می‌کنند که محصول آن را دشمن برداشت می‌کند این در حالی است که ما معتقد هستیم برای تحقق اهداف عالیه نظام باید همه ارکان و نهادهای اثرگذار در یک مسیر حرکت کنند تا به سعادت برسیم.

همدلی نیاز امروز کشور

دبیر هیئت دولت بابیان اینکه فعالان سیاسی کشور در برون‌رفت مشکلات پیش‌آمده اثرگذار هستند و این‌گونه نیست که بگوییم کشور بدون همگرایی موفق می‌شود، بیان داشت: یکی از اولویت‌های امروز ما باید تقویت اعتماد عمومی در جامعه باشد ما امسال در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی قرار داریم و لذا شرایط، از حساسیت بالایی برخوردار است.

حاجی میرزایی بابیان اینکه امروز رهبر معظم انقلاب اسلامی راهکارهای برون‌رفت از مشکلات را بیان فرموده‌اند، تأکید کرد: ما معتقد هستیم که مسئولان ما در همه قوا می‌بایست با درک و تبیین درستی از شرایط حاکم بر کشور به‌منظور خروج از این شرایط داشته باشند.

وی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی باتدبیری که فرمودند، کمیته سران قوا را تشکیل دادند و آن ها را مامور رسیدگی به مشکلات کردند لذا این امر یک پیام مهم دارد و آن اینکه تعامل و همراهی همه مسئولان و مردم نیاز امروز کشور است.