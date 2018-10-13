بازدید رئیس موسسه قانونگذاری روسیه از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر تالیا خابرییوا، رئیس موسسه قانونگذاری و حقوق تطبیقی روسیه در محل مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم حضور یافت و با رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دیدار و گفتگو کرد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در این دیدار با تقدیر از حضور رئیس موسسه قانونگذاری وحقوق تطبیقی روسیه در این مرکز گفت: تعامل و همکاری دوجانبه میان دو مرکز و استفاده از ظرفیت حقوقدانان دو کشور می‌تواند تأثیرات کلان و گسترده‌ای برجای گذارد.

آیت الله احمد مبلغی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران برخلاف تفکرات افراط گرا، نگاه و تعامل خوبی با دانش حقوق وتخصص‌های حقوقی دارد و می‌کوشد تا از زاویه حقوق به فقه بنگرد و از خاستگاه فقه به سمت حقوق بیاید و این تجربه بسیار خوبی را در ایجاد تعامل بین فقه و حقوق پدید می‌آورد.

وی تصریح کرد: با توجه به تعامل و ارتباط بسیار خوب مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با نسل زیادی از حقوقدانان فقه آشنا، این مرکز می‌تواند با مشارکت موسسه قانونگذاری و حقوق تطبیقی روسیه، همگرایی خوبی برای تولید مفاهیم حقوقی در حوزه‌های مشترک داشته باشد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به زمینه‌های تفاهم‌نامه و همکاری دوجانبه میان دو مرکز ادامه داد: دو مرکز می‌توانند در زمینه شناخت متقابل ظرفیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی و روسیه، برگزاری نشست‌های علمی - حقوقی، حضور در کنفرانس‌های یکدیگر، انتشار مقالات در نشریات یکدیگر، انجام مشورت‌های حقوقی و... همکاری مشترک علمی داشته باشند.

وی گفت: موضوعاتی همچون: حقوق معطوف به اینترنت، حقوق اساسی، حقوق بشر، مفاهیم حقوقی پایه در قبال تروریسم، حقوق اقوام، مفاهیم حقوقی ناظر به یکپارچگی کشورها و مباحثی از این دست می‌تواند مبنای همفکری و همکاری علمی میان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و موسسه قانونگذاری و حقوق تطبیقی روسیه باشد.

آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: بحث حقوق اقوام و چگونگی مواجهه با آن‌ها در فضای اجتماعی و حقوقی با حفط یکپارچگی کشورها از دیگر مباحثی است که می‌تواند ایران و روسیه را در مواضع به هم نزدیک کند و بر فضای حقوقی جهان تأثیر بگذارند.

فهم اسلامی از حقوق را در مرکز تحقیقات اسلامی پیدا کردیم

دکتر تالیا خابرییوا رئیس موسسه قانونگذاری و حقوق تطبیقی روسیه نیز در این نشست مشترک، خاطرنشان کرد: ما با محوریت حقوق و نظارت حقوقی و استفاده از ظرفیت اندیشمندان حقوقی، تکنولوژی و دنیای دیجیتال و. آماده همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هستیم.

وی اظهار داشت: در موسسه قانونگذاری روسیه نمایندگان بین المللی و متخصصان زیادی فعالیت دارند و امروز برای ما جالب است که فهم اسلامی از حقوق را در مرکز تحقیقات اسلامی پیدا کردیم.

رئیس موسسه قانونگذاری و حقوق تطبیقی روسیه از آیت الله مبلغی برای شرکت در کنفرانس بین المللی تبادل ایده‌های حقوقی در کشور روسیه دعوت کرد و ابراز امیدواری کرد که دو مرکز بتوانند همکاری مشترک خوبی در مباحث علمی و حقوقی داشته باشند.

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و موسسه قانونگذاری و حقوق تطبیقی روسیه در این دیدار، تفاهم‌نامه همکاری حقوقی و علمی امضاء کردند.