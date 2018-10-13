  1. استانها
  2. قم
۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۵:۰۵

در قم انجام شد؛

بازدید رئیس موسسه قانونگذاری روسیه از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

بازدید رئیس موسسه قانونگذاری روسیه از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس

قم - رئیس و تعدادی از محققان موسسه قانونگذاری وحقوق تطبیقی روسیه با سفر به قم ضمن بازدید از مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، با مسئولان این مرکز گفت‌وگو کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر تالیا خابرییوا، رئیس موسسه قانونگذاری و حقوق تطبیقی روسیه در محل مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در قم حضور یافت و با رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس دیدار و گفتگو کرد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در این دیدار با تقدیر از حضور رئیس موسسه قانونگذاری وحقوق تطبیقی روسیه در این مرکز گفت: تعامل و همکاری دوجانبه میان دو مرکز و استفاده از ظرفیت حقوقدانان دو کشور می‌تواند تأثیرات کلان و گسترده‌ای برجای گذارد.

آیت الله احمد مبلغی خاطرنشان کرد: جمهوری اسلامی ایران برخلاف تفکرات افراط گرا، نگاه و تعامل خوبی با دانش حقوق وتخصص‌های حقوقی دارد و می‌کوشد تا از زاویه حقوق به فقه بنگرد و از خاستگاه فقه به سمت حقوق بیاید و این تجربه بسیار خوبی را در ایجاد تعامل بین فقه و حقوق پدید می‌آورد.

وی تصریح کرد: با توجه به تعامل و ارتباط بسیار خوب مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با نسل زیادی از حقوقدانان فقه آشنا، این مرکز می‌تواند با مشارکت موسسه قانونگذاری و حقوق تطبیقی روسیه، همگرایی خوبی برای تولید مفاهیم حقوقی در حوزه‌های مشترک داشته باشد.

رئیس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس با اشاره به زمینه‌های تفاهم‌نامه و همکاری دوجانبه میان دو مرکز ادامه داد: دو مرکز می‌توانند در زمینه شناخت متقابل ظرفیت‌های قانون اساسی جمهوری اسلامی و روسیه، برگزاری نشست‌های علمی - حقوقی، حضور در کنفرانس‌های یکدیگر، انتشار مقالات در نشریات یکدیگر، انجام مشورت‌های حقوقی و... همکاری مشترک علمی داشته باشند.

وی گفت: موضوعاتی همچون: حقوق معطوف به اینترنت، حقوق اساسی، حقوق بشر، مفاهیم حقوقی پایه در قبال تروریسم، حقوق اقوام، مفاهیم حقوقی ناظر به یکپارچگی کشورها و مباحثی از این دست می‌تواند مبنای همفکری و همکاری علمی میان مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و موسسه قانونگذاری و حقوق تطبیقی روسیه باشد.

آیت الله مبلغی خاطرنشان کرد: بحث حقوق اقوام و چگونگی مواجهه با آن‌ها در فضای اجتماعی و حقوقی با حفط یکپارچگی کشورها از دیگر مباحثی است که می‌تواند ایران و روسیه را در مواضع به هم نزدیک کند و بر فضای حقوقی جهان تأثیر بگذارند.

فهم اسلامی از حقوق را در مرکز تحقیقات اسلامی پیدا کردیم

دکتر تالیا خابرییوا رئیس موسسه قانونگذاری و حقوق تطبیقی روسیه نیز در این نشست مشترک، خاطرنشان کرد: ما با محوریت حقوق و نظارت حقوقی و استفاده از ظرفیت اندیشمندان حقوقی، تکنولوژی و دنیای دیجیتال و. آماده همکاری با مرکز تحقیقات اسلامی مجلس هستیم.

وی اظهار داشت: در موسسه قانونگذاری روسیه نمایندگان بین المللی و متخصصان زیادی فعالیت دارند و امروز برای ما جالب است که فهم اسلامی از حقوق را در مرکز تحقیقات اسلامی پیدا کردیم.

رئیس موسسه قانونگذاری و حقوق تطبیقی روسیه از آیت الله مبلغی برای شرکت در کنفرانس بین المللی تبادل ایده‌های حقوقی در کشور روسیه دعوت کرد و ابراز امیدواری کرد که دو مرکز بتوانند همکاری مشترک خوبی در مباحث علمی و حقوقی داشته باشند.

مرکز تحقیقات اسلامی مجلس و موسسه قانونگذاری و حقوق تطبیقی روسیه در این دیدار، تفاهم‌نامه همکاری حقوقی و علمی امضاء کردند.

کد مطلب 4428883

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها