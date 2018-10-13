حضور موسسات نشر دیجیتال تولیدکننده محصولات فرهنگی در جیتکس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم افزار ایران، مرتضی موسویان، رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی از حضور شرکت‌های نشر دیجیتال در نمایشگاه جیتکس دبی امسال خبر داد و اظهار داشت: امسال نیز مانند سال گذشته با کمک توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال ۵ موسسه نشر دیجیتال که تولیدکننده محصولات فرهنگی در فضای مجازی هستند در پاویون جمهوری اسلامی ایران در نمایشگاه جیتکس شرکت خواهند کرد.

وی درباره ناشران دیجیتال شرکت کننده در پاویون امسال توضیح داد: این شرکت از بزرگترین تولیدکنندگان محتوای مذهبی در کشور است، شرکت دوم یک موسسه فرهنگی دیجیتال فعال در حوزه آموزش ساخت انیمیشن و متشکل از یک تیم حرفه ای است که بیش از ۴۰ جایزه داخلی و خارجی را از آن خود کرده که هم اکنون نیز قراردادهایی را در ارمنستان منعقد کرده و امیدواریم در جیتکس نیز موفق به عقد قراردادهایی با طرف‌های خارجی شود. سه شرکت دیگر در حوزه تولید اپلیکیشن و آموزش مشغول هستند که به عنوان کسب و کارهای حوزه آموزش، گردش مالی زیادی را رقم زده‌اند.

موسویان تاکید کرد: در سال گذشته شرکت‌های دانش بنیان بیشتر از ناشران دیجیتال در جذب مشتری خارجی موفق بودند و اگرچه ناشرانی که زیرساخت‌های قابل قبولی داشتند قراردادهایی بستند اما قراردادها چشمگیر نبود که امسال با توجه به زیرساخت‌های مناسبی که این شرکت‌ها آماده کرده اند امیدواریم قراردادهای چشمگیری با طرف‌های خارجی منعقد کنند و سفارش کار بگیرند.

وی درباره مقایسه تعداد شرکت کنندگان در نمایشگاه امسال و سال گذشته، گفت: امسال با توجه به مشکلات مالی و درآمدی شرکت ها تقاضا برای شرکت در نمایشگاه جیتکس کمتر بود البته ظرفیت زیادی نیز ایجاد نکرده بودیم و تنها به اندازه ۵ غرفه ظرفیت آماده شد که امیدواریم سال آینده وضعیت بهتر شود و به تبع فضای بیشتری را برای حضور کسب و کارهای فضای دیجیتال در نمایشگاه جیتکس فراهم کنیم.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی افزود: طی برگزاری این نمایشگاه همچنین در نشستی، بازار ایران برای علاقه مندان به سرمایه گذاری در ایران تشریح خواهد شد و معتقدیم قوانین ایران نسبت به امارات متحده عربی در صورت ثبات برای سرمایه‌گذاری بسیار مناسب‌تر است، زیرا در امارات کسی نمی‌تواند برای فعالیت و تاسیس شرکت مکان خریداری کند اما در ایران سرمایه گذار با ثبت شعبه در ثبت شرکت ها می تواند به نام خود ساختمان خریداری و فعالیت کند.

وی خاطرنشان کرد: تجربه حضور در نمایشگاه جیتکس در سال های گذشته امکان ارائه خدمات بهتر و حضور پررنگ تر در این نمایشگاه بزرگ را فراهم کرده است.

به گفته موسویان، علاوه بر شرکت‌های دانش بنیان و ناشران دیجیتال تعدادی از استارتاپ های گزینش شده توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز در سالن دیگری و در خارج از پاویون ایران در این نمایشگاه جیتکس حضور دارند.

رئیس مرکز توسعه فناوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی گفت: به این ترتیب ناشران دیجیتال نیز در کنار شرکت های دانش بنیان در پاویون ایران در جیتکس حضور خواهند داشت و آخرین دستاوردهای بسیار قابل توجه خود را به بازدیدکنندگان عرضه خواهند کرد.

بنابر اعلام قبلی برگزارکننده پاویون ایران در نمایشگاه جیتکس، با حمایت سازمان توسعه تجارت برای مشارکت کنندگان در پاویون تا سقف ۵۰ درصد هزینه اجاره زمین غرفه یا تا سقف ۲۰ میلیون تومان به صورت یارانه بعد از برگزاری نمایشگاه پرداخت می شود که براین اساس پیش بینی شده حضور در نمایشگاه امسال نسبت به سال گذشته اندکی ارزان‌تر تمام شود.

سی و هشتمین نمایشگاه فناوری اطلاعات و ارتباطات جیتکس از ۲۲ تا ۲۶ مهرماه در مرکز تجارت جهانی شهر دبی در کشور امارات متحده عربی در موضوعات کامپیوتر و آخرین دستاوردهای فناوری حوزه‌های اینترنت چیزها، شهر هوشمند، هوش مصنوعی، هواپیماهای بدون سرنشین، سخت‌افزار، نرم‌افزار، نرم‌افزار تلفن همراه، بازی‌های رایانه‌ای، لپ‌تاپ و تبلت، گوشی تلفن همراه، زیر ساخت و شبکه‌های ارتباطی، تکنولوژی صوتی و سایرخدمات اینترنتی برگزار می‌شود.