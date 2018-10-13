کمک ۵ میلیارد تومانی مردم آذربایجان شرقی به دانش آموزان نیازمند

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان آذربایجان شرقی گزارشی از کمک‌های جمع‌آوری‌شده در جشن عاطفه‌ها ارائه داد.

بهروز شریف گفت: مردم نیکوکار استان در دو مرحله جشن عاطفه ها پنج میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان به دانش آموزان نیازمند کمک کردند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۱ درصد رشد داشته است.

وی با اشاره به اینکه جشن عاطفه‌های امسال همانند سنوات گذشته در دو مرحله با شعار لبخند مهر بسته به مهر شما برگزار شد، افزود: در مرحله اول جشن عاطفه ها مردم نیکوکار استان آذربایجان شرقی با حضور در پایگاه‌های کمیته امداد در میادین و مصلاهای نماز جمعه کمک های خود را به دانش آموزان نیازمند اهدا کردند.

شریف با یادآوری اینکه ۲۸۰ هزار پاکت جشن عاطفه‌ها در بین مدارس استان آذربایجان شرقی توزیع شد، بیان کرد: مرحله دوم جشن عاطفه‌ها یازدهم مهر ماه سال جاری در تمامی مدارس استان آذربایجان شرقی برگزار شد و دانش آموزان کمک های خود را به صندوق های جشن عاطفه ها انداختند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان آذربایجان ادامه داد: مردم نوعدوست استان با شرکت در جشن عاطفه ها در سال گذشته سه میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان به دانش آموزان بی بضاعت کمک کرده بودند.

وی با تقدیر از مشارکت مردم خیر استان آذربایجان شرقی در جشن عاطفه ها، افزود: مردم نیکوکار می‌توانند با استفاده از روش‌های نوین و آسان همچون تلفن گویای ۰۹۶۸۸۷۷، نرم‌افزارهای موبایلی "سکه" و "سنا" یا از طریق واردکردن کد #۰۴۱*۸۸۷۷* از طریق تلفن همراه، نسبت به پرداخت کمک های خود به دانش آموزان نیازمند اقدام کنند.