ترکیه اجازه فرود ۲ هواپیمای سعودی در فرودگاه آتاتورک را نداد

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره گزارش داد: مقامات ترکیه اجازه فرود دو هواپیمای سعودی را در فرودگاه آتاتورک نداده اند.
این شبکه به جزییات بیشتری اشاره نکرده است.
منابع خبری از تشدید بحران میان ترکیه و عربستان به دنبال ناپدید شدن جمال خاشقجی فعال سعودی و عدم اجازه مقامات آنکارا به هواپیماهای سعودی برای فرود در فرودگاه آتاتورک خبر دادند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره گزارش داد: مقامات ترکیه اجازه فرود دو هواپیمای سعودی را در فرودگاه آتاتورک نداده اند.
این شبکه به جزییات بیشتری اشاره نکرده است.
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