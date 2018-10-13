ترکیه اجازه فرود ۲ هواپیمای سعودی در فرودگاه آتاتورک را نداد

منابع خبری از تشدید بحران میان ترکیه و عربستان به دنبال ناپدید شدن جمال خاشقجی فعال سعودی و عدم اجازه مقامات آنکارا به هواپیماهای سعودی برای فرود در فرودگاه آتاتورک خبر دادند.