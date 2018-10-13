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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۱۶:۱۸

ترکیه اجازه فرود ۲ هواپیمای سعودی در فرودگاه آتاتورک را نداد

ترکیه اجازه فرود ۲ هواپیمای سعودی در فرودگاه آتاتورک را نداد

منابع خبری از تشدید بحران میان ترکیه و عربستان به دنبال ناپدید شدن جمال خاشقجی فعال سعودی و عدم اجازه مقامات آنکارا به هواپیماهای سعودی برای فرود در فرودگاه آتاتورک خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه الجزیره گزارش داد: مقامات ترکیه اجازه فرود دو هواپیمای سعودی را در فرودگاه آتاتورک نداده اند.

این شبکه به جزییات بیشتری اشاره نکرده است.

کد مطلب 4428986

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