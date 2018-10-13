به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر دارابی امروز شنبه در حاشیه بازدید از روستاهای بخش فیروزآباد کرمانشاه اظهار داشت: ایران در کمربند خشک جهان قرار دارد و تغییرات اقلیمی که به خاطر دخالت بشر در طبیعت به وجود آمد موجب وضعیت و معضلاتی از جمله سیل های فصلی، خشکسالی، فروچالهها، ریزگردها، بیابانی شدن، پایین آمدن سطح آبهای زیرزمینی و ... به وجود آمده است.

معاون آبخیزداری ادارهکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه افزود: به عقیده بزرگان علم یکی از بهترین راهکارها جهت جلوگیری از این مشکلات اجرای عملیات آبخیزداری است.

دارابی یادآور شد: این عملیات می تواند ۵۳۰ متر مکعب در هکتار آب را استحصال، چهار تن رسوب و ۱۲۰ کیلوگرم علوفه خشک تولید کند.

وی ادامه داد: طرح آبخیزداری تنها پرونده ای است که در سازمات جنگل ها به عنوان اقتصاد مقاومتی مطرح است.

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه با اشاره به اهمیت این پروژه گفت: در این راستا به دستور مقام معظم رهبری در سال ۹۷ حدود ۲۰۰ میلیون دلار در کشور به این امر اختصاص داده شد.

وی سهم استان کرمانشاه را در طرح آبخیزداری 200 میلیارد ریال اعلام کرد و بیان داشت: در تفاهم نامهای که استاندار با ریاست سازمان جنگلها و مراتع داشتند این مبلغ به ۵۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

دارابی خاطرنشان کرد: در حال حاضر این پروژه‌ها با تخصیص اعتبار از محل تفاهم نامه در سطح ۱۴ شهرستان اجرایی خواهد شد.

این مسئول افزود: حوزه آبخیزداری در آهوران از توابع دهستان عثمانوند بخش فیروزآباد کرمانشاه یکی از آن طرحهاست که با مساحت ۱۲ هزار و ۴۱۲ کیلومتر و اعتبار ۲۵ میلیارد ریال طی امسال به سمتی سوق داده خواهد شد که بتوانیم در راستای حفظ منابع طبیعی در قالب مدیریت جامع آبخیزداری و با مشارکت مردم و ایجاد انسجام درون و برون سازمانی به اهدافی که داریم برسیم.

دارابی همچنین ادامه داد: یکی از عوامل تخریب منابع طبیعی فقر فرهنگی و اقتصادی آبخیزنشینان است که در این منطقه به خاطر همین امر با قطع درختان نسبت به تهیه زغال اقدام می کنند که در آمد ناچیزی را کسب کنند که این کار سرمایه اصلی هر کشور را از بین می برد.

معاون آبخیزداری اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان کرمانشاه یادآور شد: امسال با استفاده از صندوق جهت توانمندسازی جوامع محلی با اعتباری حدود ۴ میلیارد ریال به اقدامات کارهای فرهنگی و اشتغالزایی اقدام کردیم.

وی از تشکیل صندوق های خرد در بین زنان و مردان منطقه آهوران خبر داد و گفت: با ایجاد شغل های خرد قصد داریم مردم منطقه را از شغل زغال گیری دور کنیم.

دارابی ضعف کشور و استان را در حفظ منابع طبعی عدم انسجام سازمانی عنوان کرد و اظهار داشت: سازمان منابع طبیعی به تنهایی نمی تواند به توانمند سازی و حفظ منابع دست پیدا کند و در این راستا باید همه دستگاههای ذیربط وارد عمل شوند.

دارابی تصریح کرد: طبق استانداردهای جهانی برای حفاظت منابع در هر ۵۰۰۰ هکتار یک نفر لازم است این درحالیست که در استان کرمانشاه برای هر ۲۱ هزار هکتار یک نیرو داریم که باید در این خصوص اقدامات لازم صورت بگیرد.