توان رفع مشکلات کشور را داریم/شتاب زدگی در توسعه کمی دانشگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، منصور غلامی عصر شنبه در شورای اداری خراسان جنوبی بیان کرد: تمام تلاش های دولت در شرایط فعلی در سمت و سوی کمک به کاهش مشکلات است.

وی با بیان اینکه توفیق خوبی در کنترل شهرها فراهم شده است، افزود: تصمیمات از طریق استاندار و وزارت های ذیربط منتقل می شود.

غلامی با بیان اینکه مردم خراسان جنوبی صاحب سابقه در علم هستند، افزود: امید است از این پتانسیل در جهت کیفی سازی آموزش عالی و در جهت توسعه ظرفیت های آموزشی استفاده شود.

وی بیان کرد: خراسان جنوبی ظرفیت پذیرش دانشجویان افغانستانی را دارد و با توجه به نزدیکی فرهنگی و زبانی با این کشور باید این طرح را پیگیری کند.

وی بیان کرد: در بره ای از زمان دو هزار و ۷۵۶ واحد و مرکز دانشگاهی در کشورداشتیم که علی رغم اینکه شتاب زدگی در توسعه را نشان می داد ولی با استقبال مردم در تحصیل همراه بود.

غلامی بیان کرد: اکنون در شهرهای کوچک کمبود دانشجو و صندلی های خالی را داریم و حتی در دانشگاه های بزرگ هم این مشکلات دیده می شود.

وی با بیان اینکه در دانشگاه های کشور به دلیل برخی از هیجانات انتخاب رشته؛ دچار کمبود دانشجو شده ایم، گفت: تعدادی از واحدهای پیام نور شکل گرفته خالی است.

غلامی بیان کرد: مراکز علمی و کاربردی ساماندهی جدی شده است و دانشگاه فنی و حرفه ای مورد حمایت است.

وی افزود: همچنین دانشگاه آزاد اسلامی به عنوان بخش غیر دولتی تحت کنترل است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بیان کرد: امید است شرایطی فراهم شود همین افراد موجود به کار خود ادامه دهند.

وی با بیان اینکه توجه به نقش دانشگاه ها در توسعه جامعه را به عنوان شاخص اساسی قرار داده ایم، افزود: باید به دانشگاه ها اعتماد کنیم.

وی ادامه داد: شاید در برخی دانشگاه ها ارتباط ضعیف تری داشته باشیم اما همکاری ویژه ای داریم.

غلامی بیان کرد: بین دانشگاه ها و محیط زیست قراردادی برای برطرف کردن مشکلات محیط زیستی منعقد شده است.

وی با اشاره به همکاری های دانشگاه ها با صنعت دفاعی کشور هم گفت: بسیاری از توانمندی های صنایع دفاع حاصل کار محققین و اساتید دانشگاهی است.

وی افزود: درآیین نامه های مختلف تغییرات جدی لحاظ شده که امید است به تدریج تاثیر مثبت آن را شاهد باشیم.

وی بیان کرد: برای۱۵سال آینده دانشگاه ها برنامه ریزی شده و امید است تا قبل از سال آینده در استان های حائز شرایط این برنامه ها اجرایی شود.

وزیر علوم، تحقیق و فناوری بیان کرد: باید از فاز صرفا آموزشی بیرون بیاییم چراکه چیزی که مدل آموزش و تحقیقات است، رفع نیازهای جامعه است.

وی با بیان اینکه جمعیت علمی بسیار قوی در کشور داریم، افزود: حضور ما در سطح جهانی موفق بوده و توان رفع تمام مشکلات را داریم.