ناتو: حضور «هری ترومن» نشان از توانمندی ما در برابر روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، «کِرتیس اسکاراپُتی» (Curtis Scaparrotti) فرمانده ارشد ناتو در اروپا در مصاحبه با شبکه تلویزیونی اسکای نیوز در اظهاراتی اعلام کرد: ناو هواپیمابر «یو اِس‌اِس هری ترومن» (USS Harry Truman) (متعلق به نیروی دریائی امریکا) در آتلانتیک شمالی نشانی از توانمندی ما در قبال مسکو به شمار می آید.

فرمانده ارشد ناتو در این خصوص گفت: ما آموزش دیده و آماده ایم و از آتلانتیک حفاظت خواهیم کرد.

وی با اشاره به تلاش مسکو برای به روزرسانی قابلیت های نظامی روسیه افزود: ناتو باید توانمندی های خود را افزایش دهد تا در حوزه قابلیت های جنگی دست برتر را داشته باشد.

«کِرتیس اسکاراپُتی» در ادامه اضافه کرد که ناتو با این اقدام باید به روسیه را هشدار داده است.

این در حالیست که ۱۷ مهر ماه سال جاری، ناو هواپیمابر «یو اِس‌اِس هری ترومن» (USS Harry Truman) متعلق به نیروی دریائی امریکا همراه با ۶ هزار تفنگدار آمریکائی برای شرکت در بزرگترین رزمایش رزمایش نظامی ناتو از سال ۲۰۰۲ میلادی به سوی نروژ - کشوری که در همسایگی روسیه قرار دارد- حرکت کرد.

بر اساس اعلام این رسانه، رزمایش آتی موسوم به «Trident Juncture» در نروژ از ۲۵ ماه جاری میلادی (۳ آبان ماه) تا ۷ نوامبر (۱۶ آبان ماه) و در بحبوحه تنش ها میان روسیه و غرب برگزار خواهد شد.

ینس استولتنبرگ دبیرکل سازمان پیمان آتلانتیک شمالی «ناتو» نیز چندی پیش در این باره اعلام کرد: از ناظران روسیه برای حضور در رزمایش آتی موسوم به «Trident Juncture» در نروژ دعوت کرده ایم. از تمامی اعضای سازمان امنیت و همکاری اروپا از جمله روسیه دعوت شده است تا ناظران خود را برای حضور در این رزمایش اعزام کنند. رزمایش مذکور یکی از بزرگترین مانورهای نظامی در سال های اخیر است. ۴۵ هزار نفر از ۳۱ کشور در آن مشارکت خواهند داشت.