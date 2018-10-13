کمک ۵ میلیارد تومانی ساکنان خراسان رضوی به طرح احسان حسینی

به گزارش خبرنگارمهر، سلمان دانشور عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد:همزمان با ماههای محرم و صفر طرح احسان حسینی در استان اجرا می شود واین نهاد بااجرای این طرح نذورات مردمی و هیت های مذهبی را جمع آوری و بین نیازمندان توزیع می کند.

وی افزود:عزاداران حسینی، هیئت های مذهبی و عموم مردم نیکوکار در قالب اجرای طرح احسان حسینی در توزیع نذورات خود سهمی را برای نیازمندان و مددجویان کمیته امداد در نظر گرفتند که این سهم تا پایان ماه محرم پنج میلیارد و ۵۲۳ میلیون تومان بود.

معاون مشارکت های مردمی کمیته امداد خراسان رضوی ادامه داد:کمیته امداد در ترویج فرهنگ احسان و اطعام با حفظ کرامت انسانی نیازمندان نقش دارد و توزیع غذای گرم و سبد کالا، اهدای وجه نقد و پهن کردن سفره از موارد مشارکت نیکوکاران در طرح احسان حسینی است.

وی گفت: از ظرفیت معنوی ائمه جماعات، هیات امنا و عزاداران هر محله و مسجد در ایام محرم و صفر نیز استفاده شده است و خیران می‌توانند کمک‌های خود را به مساجد، دفاتر کمیته امداد و مراکز نیکوکاری تحویل دهند تا بر اساس نیت آنان بین نیازمندان همان محل توزیع شود.

دانشوردر مورد جذب زکات در شش ماهه نخست سال نیز اظهار کرد: میزان جذب زکات این نهاد در شش ماهه نخست امسال ۱۳ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان بوده است که ۹۰ درصد از زکات جذب شده شامل ۱۲ میلیارد و ۳۱۰ میلیون تومان در امور محرومان و باقی آن در بخش پروژه های عمرانی هزینه شد.

وی تصریح کرد:در این راستا ۴۸ هزار و ۹۶ فعالیت محرومیت زدایی شامل تهیه جهیزیه، امور درمانی، تحصیل، آزادی زندانیان، ساخت، تامین و تعمیر مسکن و معیشت نیازمندان با استفاده از زکات جمع آوری شده انجام شده است.