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۲۱ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۳۲

در جریان عملیات نیروهای امنیتی رخ داد:

کشته شدن دو عضو داعش در داغستان روسیه

کشته شدن دو عضو داعش در داغستان روسیه

دو عضو گروه تروریستی داعش روز شنبه در داغستان روسیه کشته شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، کمیته ملی ضدتروریسم روسیه روز شنبه از کشته شدن دو عضو گروه تروریستی داعش در جریان یک عملیات ضدترور خبر دادند.

گفته شده دو عضو داعش در جریان عملیات در روستای خاساویورت در جمهوری داغستان کشته شده‌اند، اما به نظامیان و نیروهای امنیتی آسیبی وارد نشده است.

به گفته منابع امنیتی عملیات اخیر ضدداعش از جمله آخرین مراحل عملیات ضدتروریسم در این منطقه از داغستان بوده که از سال گذشته تا کنون علیه داعش دنبال شده است.

داغستان در سال‌های اخیر- در کنار چچن - یکی از مراکز اصلی اعزام تروریست به جبهه‌های نبرد داعش در میان جمهوری‌های شوروی سابق بوده است، هرچند نیروهای امنیتی روسیه توانسته‌اند در ماه های اخیر شماری از اعضای داعش در این منطقه را شناسایی و دستگیر و یا به قتل برسانند.

کد مطلب 4429198

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