تقدیر سفیرتام الاختیار روسیه در ایران از دانشگاه مذاهب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، در همایش «همکاری‌های علمی و فرهنگی ایران و روسیه؛ ظرفیت‌ها و چشم انداز» غلامعلی حداد عادل، رییس فرهنگستان زبان و ادب فارسی، دکتر لوون جاگاریان، سفیر روسیه در ایران، محمد حسین مختاری، رییس دانشگاه مذاهب اسلامی و خانم دکتر لاریسا یفرموو معاون بین‌الملل دانشگاه رودن مسکو حضور داشتند.

در این مراسم لوون جاگاریان- سفیر تام الاختیار روسیه در ایران از زحمات و فعالیت های دکتر مختاری ریاست دانشگاه مذاهب اسلامی برای تعاملات علمی و دانشگاهی و تلاش در برقراری و توسعه روابط و همکاریهای علمی و آکادمیک دو کشور دوست و بردار روسیه و ایران و پیشرو بودن در این زمینه قدردانی کرد.

وی با بیان این که افتخار بزرگی است که در دانشگاه مذاهب اسلامی حضور یافته ام گفت: آموزش زبان‌های خارجی از جمله زبان فارسی در کشور روسیه، مورد توجه ما است. این که ما در سفارت از کارمندانی استفاده می‌کنیم که زبان فارسی را بدانند بیانگر این موضوع است.

سفیر تام الاختیار روسیه در ایران خاطرنشان کرد: در دیداری که آقای پوتین با مقام معظم رهبری داشتند و یک ملاقات بسیار مهم بود و نکات بسیار ارزشمندی در آن رد و بدل شد، مقام معظم رهبری بر گسترش و توسعه‌ همکاری‌های مشترک در عرصه‌های سیاسی، اقتصادی، نظامی و تحصیلی تاکید کردند.

لوون جاگاریان همچنین افزود: در بعد اقتصادی کشور روسیه در واحد دو و سه نیروگاه اتمی همکاری داشته و دارد و همچنین در شکل‌گیری راه آهن گرمسار نیز همکاری‌هایی با ایران داشته‌ایم. در عرصه‌ نظامی نیز همکاری داشته و خواهیم داشت و امیدواریم در بعد اقتصادی هم این فعالیت‌ها بیشتر شود.

وی ضمن تشکر مجدد از دانشگاه مذاهب اسلامی برای برداشتن این گام مهم و راه اندازی دفتر همکاریهای علمی و فرهنگی بین دو کشور با محوریت دانشگاه مذاهب اسلامی ایران و رودن روسیه ابراز امیدواری کرد: این جلسات برای ادامه همکاری دو جانبه در رشته‌های تحصیلی و تبادل دانشجو تاثیر گذار باشد. همچنین ما درصدد هستیم که حضور گردشگران بین ایران و روسیه از رونق بیشتری برخوردار شود.

در ادامه خانم لاریسا یفرمووا- معاون بین‌الملل دانشگاه رودن مسکو ضمن تشکر از اعضای شرکت کننده در این همایش به همکاری‌های ایران و رروسیه که از سال ۱۹۶۰ آغاز شده و این همکاری بین دانشگاه‌های ایران و روسیه شکل گرفته است اشاره کرد که به امضای تفاهم نامه همکاری بین ایران و روسیه منجر شد.

وی افزود: یکی از نکات مهمی که باید در مساله اشتراکات بین دو کشور در نظر بگیریم مساله‌ زبان است ما هر چقدر بتوانیم در دانشگاههای ایرانی و روسی فضایی را آماده کنیم که دانشجویان با زبان و قانون‌های هر دو کشور بیشتر آشنا شوند راحت‌تر می‌توانیم مراحل همکاری بین دو کشور را تقویت کنیم. اینگونه حتی راحت‌تر می‌توانیم در عرصه‌ مسائل اقتصادی نیز تاثیر گذار باشیم.

در ادامه این همایش حلیم هانا- رییس انستیتو بین‌الملل مسکو- با بیان این که روسیه و ایران دو شریک سنتی در زمینه ی همکاری دانشگاهی هستند گفت: من نماینده دانشگاه بین‌المللی هستم که در آسیا و آفریقا بیش از ۲۳ سال است که فعالیت دارد و در طی این ۲۳ سال توانسته‌ایم که برای بیش از ۳۰ هزار دانشجوی خارجی این فرصت را فراهم کنیم که در بهترین دانشگاههای ما درس بخوانند.

وی افزود: دانشگاه ما با معروفترین دانشگاهها از جمله دانشگاه رودن که بیشترین دانشجویان ایرانی در آنجا درس می‌خوانند ارتباط دارد. همکاری دانشگاه رودن و دانشگاه مذاهب اسلامی امروز یک امر بسیار مثبت و مبارک است و با یادگیری زبان روسی می‌خواهیم که این مشترکات در بین دانشجویان بیشتر شود.

در این مراسم از دو دانشجوی نمونه دانشگاه مذاهب و همچنین از همکاران دانشگاه مذاهب و غلامعلی حداد عادل تقدیر شد.