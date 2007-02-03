دو امتیاز دیدار با سایپا را از دست دادیم / تمام تلاشم را برای نجات فولاد انجام می دهم

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان درگفتگو با خبرنگارمهرضمن بیان مطلب فوق افزود: با توجه به شرایط دوتیم درجدول رده بندی ، قبل از بازی با سایپا کسب یک امتیازاین مسابقه برای ما بسیار با ارزش و حیاتی بود اما جریان بازی به گونه ای بود که ما موقعیت های خوبی برای گلزنی را به راحتی از دست دادیم و درحال حاضر افسوس دو امتیاز از دست رفته را می خوریم .

وی ادامه داد: تیم فولاد در فاز دفاعی عملکرد بسیارخوبی داشت ولی در اجرای برنامه های هجومی با مشکلاتی مواجه است که فکرمی کنم با حضوربازیکنان خارجی که به تازگی به خدمت گرفته شده اند این مشکل برطرف خواهد شد.

ایناسیوهمچنین تاکید کرد: کمتر ازیک هفته است که هدایت تیم فولاد را برعهده گرفته ام و در این مدت نمی توانستم کارزیادی روی تیم انجام دهم به همین دلیل با توجه به اولویتهای اصلی سعی کردم تیم را برای شرکت دردیداربا سایپا آماده کنم.

وی در مورد سیستم دفاعی تیم فولاد در نیمه دوم و پذیرش دوگل در طی وقت دوم اظهار داشت : نمی خواستم تیم درنیمه دوم به دفاع بپردازد ولی این ذهنیت بازیکنان بود که بدون توجه به دستورات فنی به دفاع پرداختند.

سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان اضافه کرد: درنیمه اول آنطورکه خودمان می خواستیم بازیکنان درمیدان حاضرشدند که نتیجه آن برتری 2 برصفر بود ولی به علت مشکلات عمده ای که درنیمه دوم بوجود آمد ، پیروزی را با تساوی عوض کردیم.

وی همچنین افزود: ذهنیت دفاعی و افت بدنی ازعمده مشکلات تیم فولاد درنیمه دوم بود. باید در روزهای آینده ضمن حل مشکلات بدنی و تاکتیکی بازیکنان ، ذهنیت آنها را برای شرکت درمسابقات حساس آینده تغییردهم .

ایناسیو درپایان تاکید کرد: هیچ زمانی به مسئولان باشگاه هایی که در آنها کارکرده ام قول موفقیت نهایی را نداده ام ولی درفولاد اعتبارم را درمیان گذاشته ام و در زمان قرارداد با این تیم گفته ام تمام تلاشم را انجام می دهم تا تیم را ازوضعیت فعلی نجات دهم .