دستگیری ۲۱ نفر سارق در دشتستان/ دو انبار بزرگ احتکار کالا کشف شد

سرهنگ سید جواد رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در راستای حمایت از کالای ایرانی و برخورد با افراد سودجو ومفسدین اقتصادی، دو انبار بزرگ احتکار کالا در شهر برازجان کشف و مقادیر زیادی کالا شامل لوازم آرایشی و بهداشتی، ظروف یکبار مصرف و پوشاک بچه کشف شد.

این مقام انتظامی بیان کرد: ارزش کالاهای احتکار شده توسط کارشناسان بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال برآورد شد و در این راستا صاحبان هر دو انبار به جرم احتکار کالا دستگیر و پس از تشکیل پرونده در اختیار مرجع قضایی شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان بیان کرد: همچنین در راستای برخورد قاطع با سرقت و ارتقای احساس امنیت در بین شهروندان، به موازات اقدامات پیشگیرانه همچون گشت‌های نامحسوس، تقویت واحدهای گشت انتظامی، شناسایی و دستگیری سارقین در دستور کار پلیس آگاهی، کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی دشتستان قرار گرفت.

وی ادامه داد: در نتیجه اقدامات انجام شده در یک هفته گذشته ۵۰ فقره انواع سرقت شامل سیم برق، داخل خودرو، احشام، معابر، اماکن خصوصی کشف شد و ۲۱ نفر سارق دستگیر و پس از تشکیل پرونده و تکمیل تحقیقات تحویل مراجع قضایی شدند.