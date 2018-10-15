برنامه نویسی نادرست مربیان بدنسازی بانوان/افزایش آسیب دیدگی

مهدیه بهادری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیش‌ازاین عمده برنامه‌نویسی‌ها توسط آقایان انجام می‌شد اما با بالا رفتن سطح علمی مربیان دیگر نیازی به برنامه‌نویسی آقایان نخواهد بود.

بهادری افزود: ارتقاء سطح علمی مربیان سبب می شود آسیب‌ها و مخاطراتی که ممکن است در اثر پایین بودن سطح علمی مربیان رخ دهد کاهش یابد.

وی به عواملی که سبب آسیب بانوان در باشگاه‌های بدن‌سازی شده اشاره کرد و گفت: دادن برنامه نادرست و از سویی نبود مربی از مهم‌ترین عواملی است که سبب شده ورزشکاران بدنسازی در باشگاه ها با آسیب مواجه شوند.

به گفته وی ارتقاء علمی مربیان در دستور کار هیئت قرار دارد و سمینارهای متعددی برای ارتقاء سطح مربیان استان برگزار خواهد شد.

نایب رئیس هیئت بدنسازی خراسان شمالی در ادامه بااشاره به اهمیت حضور مربی بدن‌سازی در باشگاه‌ها و فرایند آموزش تک نفره آن‌ها، بیان کرد: در هر باشگاه باید پنج تا ۶ مربی بدن‌سازی حضورداشته باشد، این ورزش مشابه سایر رشته‌ها نیست که یک مربی به تعداد زیادی از ورزشکاران آموزش دهد بلکه در این ورزش باید مربی آموزش‌های فردی به ورزشکاران داشته باشد.

وی بابیان اینکه استقبال بانوان از این ورزش قابل‌توجه است، تصریح کرد: عمده بانوان به سمت باشگاه‌های بدن‌سازی گرایش پیداکرده‌اند و کار با دستگاه یکی از رشته‌های پرطرفدار و موردعلاقه عموم بانوان به شمار می‌رود حتی ورزشکاران سایر رشته‌ها نیز در این رشته ورزشی فعالیت می‌کنند.

نایب‌رئیس هیئت بدن‌سازی خراسان شمالی به تعداد مربیان بدن‌سازی در بخش بانوان اشاره و تصریح کرد: ۸۰ مربی بدن‌سازی در دوره‌ها حضور دارند و استقبال بانوان از این ورزش قابل‌توجه است.

بهادری ضمن تأکید این مطلب که داور مچ اندازی در استان نداریم، گفت: باید برای برگزاری دوره‌های داوری مچ اندازی اقدام شود.

وی همچنین به برگزاری دوره تئوری مربیگری بدن‌سازی اشاره و اظهار کرد: اواخر مهرماه جاری آزمون تئوری مربیگری بدن‌سازی با حضور نمایندگان فدراسیون برگزار می‌شود.

به گفته وی سمینارهای پیش رو بستگی به مجوزهایی دارد که فدراسیون بدن‌سازی در نظر گرفته است.

نایب‌رئیس هیئت بدن‌سازی و پرورش اندام خراسان شمالی اضافه کرد: سه سمینار بدن‌سازی طی دو روز ویژه بانوان در مورد تغذیه، مکمل‌های ورزشی و طراحی تمرین با حضور رئیس کمیته آموزش فدراسیون بدن‌سازی در بجنورد برگزار شد.

بهادری اظهار کرد: افرادی که متقاضی دریافت کارت مربیگری بدن‌سازی هستند این سه سمینار جزء پیش‌نیازهای آن‌ها به شمار می‌رود.

به گفته وی شرایط حضور در این سمینارها ویژه کسانی است که برای آزمون‌های مربیگری خود را آماده کرده‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، ورزش بدن‌سازی مدت‌هاست در بین بانوان رونق خاصی یافته و کمتر علاقه‌مند ورزشی است که در این حوزه فعالیت نداشته باشد،دستگاه‌های بدن‌سازی با حضور مربیان خانم و برنامه‌نویسی‌هایشان گاه دردسرساز هم بوده و نمی‌توان غافل شد از آسیب‌هایی که به دلیل برنامه‌نویسی نادرست محقق شده و همه این عوامل دست‌به‌دست هم می‌دهد تا برای رونق و پیشگیری از آسیب‌های ورزشی برای بروز رسانی علم مربیان اقدام شود.