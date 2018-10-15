واگذاری بناهای تاریخی اطراف حرم مطهر رضوی به بخش خصوصی

به گزارش خبرنگار مهر، سید مسعود ریاضی صبح دوشنبه درجریان بازدید از بافت پیرامونی حرم مطهر رضوی اظهارکرد: شهرداری مشهد در حوزه احیای بافت تاریخی اطراف حرم مطهر رضوی به دنبال استفاده از توان بخش خصوصی است و تصدی گری در این بخش را دنبال نمی کند.

وی افزود: تمایل ما این است که بخش خصوصی بناهای تاریخی واقع در بافت حرم مطهر رضوی را تملک و بازسازی کند و به عنوان موزه، اقامتگاه و رستوران سنتی مورد استفاده قرار دهد و از این طریق بتواند گردشگران را جذب کنند.

ریاضی خاطرنشان کرد: بازدید از خانه های تاریخی در همه کشورهای دنیا مورد علاقه گردشگران است و می توان بسیاری از بناهای تاریخی اطراف حرم رضوی را به عنوان مکانی برای حضور گردشگران آماده سازی کرد که تاکنون این مهم رخ نداده است.

عضو شورای اسلامی شهر مشهد خاطرنشان کرد: خوشبختانه طی سال های گذشته برخی بناهای تاریخی از جمله«خانه داروغه» که در محلات قدیمی این محدوده واقع شده اند بازسازی و در اختیار گردشگران قرار داده شده است اما بناهای زیاد دیگری نیز در این محدوده وجود دارد که می توان از پتانسیل آنها برای رونق حضور زائران در مشهد استفاده کرد.

وی در ادامه با اشاره به لزوم حفظ ساکنان بافت اطراف حرم مطهر رضوی در محلات این محدوده گفت: از پتانسیل ساکنان این مناطق می توان در حوزه بومگردی استفاده کرد که علاوه بر جلوگیری از مهاجرت به دیگر مناطق شهر موجب رونق اقتصادی نیز در بافت های پیرامونی حرم رضوی می شود.

ریاضی در ادامه به ساخت و سازها در منطقه ثامن اشاره و تصریح کرد: سرمایه‌گذاران از باز شدن قفل های ساخت وساز در این منطقه خوشحال هستند و طبق آمار ارائه شده در از سوی شهردای منطقه ثامن ،طی یک سال گذشته یک میلیون و ۲۰۰ هزار مترمربع پروانه در این محدوده برای متقاضیان صادر شده که رقم بالایی محسوب می شود.