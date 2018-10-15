شهرداری تبریز سومین برد متوالی خود را می خواهد

به گزارش خبرنگار مهر، بازی های هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور امروز دوشنبه با انجام سه دیدار آغاز می شود و طی آن دو تیم بالانشین جدول به دیدار حریفان خود می روند. این بازی ها روز سه شنبه با برگزاری چهار دیدار باقی مانده به پایان می رسد که طی آن در یکی از این بازی ها تیم شهرداری تبریز در خانه از تیم کارون اروند خرمشهر پذیرایی می کند.

یکی از حساس ترین بازی های هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور در تبریز برگزار می شود، جائیکه تیم فوتبال شهرداری تبریز در خانه خود پذیرای تیم هم امتیاز و همسایه جدولی اش کارون اروند خرمشهر است. تیمی که هدایت آن را اکبر میثاقیان، سرمربی اسبق همین تیم شهرداری تبریز بر عهده دارد. میثاقیان پیش از این سابقه صعود به لیگ برتر را با همین تیم شهرداری تبریز دارد و حالا روی نیمکت تیمی نشسته که قرار است این هفته به تبریز بیاید و برابر شهرداری بازی کند. میثاقیان روزهای خوبی را در تبریز سپری کرده و رکورد صعود بدون باخت به لیگ برتر را همراه با شهرداری به کارنامه اش افزوده است اما حالا او باید برای متوقف کردن روند موفق این روزهای همین تیم، اروندی ها را روانه میدان کند.

کارون اروند تیمی است که در فصل نقل و انتقالات سر و صدای زیادی به پا کرد و حتی گفته می شد که این تیم حاضر است برای بازیکنان مطرح، مبالغ زیادی نیز بپردازد. تیم کارون اروند هم اکنون نفرات خوبی برای حضور در بازی ها در اختیار دارد که از این جمله می توان به بازیکنانی چون میکائیل ایمن تراج، ابراهیم کریمی، بهتاش میثاقیان، بهادر عبدی، احسان پیرهادی، احسان تائیدی، مصطفی نوروزی، علی پورمحمد و یاسر وکیلی اشاره کرد که هم از لحاظ تجربه و هم از لحاظ آمادگی در شرایط خوبی قرار دارند. در این میان حضور دوباره احسان پیرهادی و علی پورمحمد در تبریز و رویارویی با تیم شهرداری می تواند برای این دو بازیکن و همبازیان سابقشان در تیم تبریزی جالب باشد.

در دیدار برابر تیم کارون اروند خرمشهر، تیم شهرداری تبریز این امید و انگیزه را دارد که بتواند از سد میهمان پرهزینه خود عبور کرده و صاحب سومین پیروزی متوالی اش شود. بی گمان، حیدر جعفری در این دیدار تیمش را با سیستمی تهاجمی وارد زمین خواهد کرد چراکه پیروزی در خانه، اکنون به نتیجه ای قابل دسترس برای شهرداری تبریز تبدیل شده و با اینکه کارون اروند تیمی قدر است، اما تبریزی ها نشان داده اند که می توانند هر نتیجه غیر قابل پیش بینی را به دست بیاورند. کما اینکه شهرداری دو هفته قبل توانست در رفسنجان، مس را با سه گل در هم بکوبد و هفته پیش نیز خونه به خونه را در تبریز با شکست بدرقه کند. کارون اروند در دو بازی اخیر خود یک شکست برابر بادران در تهران و یک تساوی خانگی بدون گل مقابل شهرداری ماهشهر کسب کرده و حالا این تیم با روحیه ای نه چندان خوب گام در زمین چمن اختصاصی شهرداری تبریز خواهد گذاشت.

دیدار تیم های شهرداری تبریز و کارون اروند خرمشهر از چارچوب بازی های هفته هشتم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور از ساعت ۱۵:۱۵ سه شنبه ۲۴ مهر در ورزشگاه اختصاصی شهرداری تبریز برگزار می شود.