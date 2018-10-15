به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات کتاب نیستان مجموعه داستان «کلوپ آدم‌های ناراضی» اثر شتیلا زرنگار را روانه بازار کتاب کرد.

این کتاب شامل چهار داستان با عنوان کافه ستاره، کلوپ آدم‌های ناراضی، عکس خانوادگی و فرصت است.

ناشر این اثر در معرفی این کتاب بیان داشته است: کتاب «کلوپ آدم‌های ناراضی» مجموعه چهار داستان کوتاه از شتیلا زرنگار است که دقیقا با تلفیقی ماهرانه از این دو عنصر نوشته شده است. داستان‌هایی با محوریت انسان تنها رها شده در ساختارهای تفکر مدرنیستی برای زندگی. به باور دیگر اگر بپذیریم که انسان مدرن زندگی و زیست خود را در تک لحظه‌هایی سرنوشت‌ساز رقم می‌زند و باقی آن را در مسیر این تک لحظه جاری و ساری می‌کند، هنر داستان‌نویسی زرنگار در این اثر نیز ساختی متحورانه از این تک لحظه‌هاست. او راوی انسان‌ها و لحظه‌هایی زیستی از زندگی آنهاست که مانند یک داروی مخدر ذره ذره ذهن مخاطب را به تسخیر مفهومی که درصدد بیان آن است در می‌آورد و در ادامه او را در بستر آن زمینگیر می‌کند و ناچار از اندیشیدن می‌کند.

داستان‌های کوتاه «کلوپ آدم‌های ناراضی» داستان‌هایی برای خلق لحظه‌های تامل و تفکر در مفاهیم عالی زندگی است چنانچه یکی از زیباترین آنها یعنی عشق در داستان ابتدایی کتاب خودش را با قدرت به رخ مخاطب می‌کشاند.

زرنگار به خوبی در داستان‌هایش قدرت تعلیق را به خدمت داستان‌نویسی درآورده و مخاطب را با وقایع و افرادی روبرو می‌کند که تلفیق مواجهه آنها با هم گاه عاشقانه‌ای قابل تامل و در عین‌حال وهم انگیز خلق می‌کند که نه تنها به زمان و مکانی خاص تعلق ندارند که در بستر زمان و مکان نیز جاری و ساری هستند و برای هر زمانه و ذهنی قابل اعتنا خواهند بود.

کتاب نیستان مجموعه داستان «کلوپ آدم‌های ناراضی» را در ۱۷۶ صفحه و با قیمت ۱۳۰۰۰ تومان منتشر کرده است.