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۲۳ مهر ۱۳۹۷، ۱۸:۵۸

با مصوبه کارگروه اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان؛

افزایش ۲۲ درصدی نرخ نان در کردستان/لواش ۲۰۰ تومان، سنگک ۷۰۰ تومان

افزایش ۲۲ درصدی نرخ نان در کردستان/لواش ۲۰۰ تومان، سنگک ۷۰۰ تومان

سنندج - طبق مصوبه کارگروه استانی اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان استان کردستان قیمت نان با افزایش ۲۲ درصدی از روز ۲۵ مهر ماه جاری با قیمت های جدید عرضه می گردد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگروه استانی اصلاح نظام یارانه گندم، آرد و نان استان کردستان شامگاه دوشنبه با حضور استاندار کردستان و مدیران کل حوزه های مختلف استان در سنندج برگزار شد که بر اساس مصوبه این کارگروه قیمت نان با افزایش ۲۲ درصدی مواجه شد.

بر اساس این گزارش قیمت هر جانه لواش ۱۶۵ گرمی از ۱۶۵ تومان به ۲۰۰ تومان و قیمت هر قرص نان سنگک ۴۵۰ گرمی از ۵۵۰ تومان به ۷۰۰ تومان افزایش یافت که نسبت به قیمت های گذشته آن با افزایش میانگین ۲۲ درصدی روبه رو شده است.

همچنین بر اساس مصوبه این کارگروه قیمت هر جانه بربری ۴۵۰ گرمی ۶۵۰ تومان و هر کیلو سنگک ماشینی هزار و ۵۰۰ تومان تعیین شد که از روز ۲۵ مهر ماه سال جاری در تمامی خبازی های سطح استان کردستان این قیمت ها به اجرا در خواهد آمد.

کد مطلب 4431240

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