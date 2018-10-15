پرچم یالثارات حسین در شلمچه به اهتزار درآمد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با پنجم صفر سالروز شهادت حضرت رقیه بنت الحسین (س) و با حضور زائران و خادمان اربعین و خادمان مواکب، عصر امروز بزرگترین پرچم حسینی خوزستان در موقعیت ایستگاه صلواتی خدام الزوار الحسین (ع) در مرز شلمچه برافراشته شد.

این پرچم که عنوان «یالثارات الحسین» بر روی آن نقش بسته است دارای ۲۱۴ متر مربع مساحت است.

با برافراشته شدن این پرچم کار خدمات رسانی به زائران اباعبدالله الحسین در مرز بین المللی شلمچه به طور رسمی آغاز شد.

مرز بین المللی شلمچه یکی از مبادی اصلی تردد زائران اربعین حسینی است که در ۱۵ کیلومتری میدان مقاومت در خرمشهر قرار دارد، شلمچه تنها مرز پیش بینی شده برای عبور اتباع خارجی برای حضور در آئین باشکوه اربعین حسینی است.