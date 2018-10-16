رای عجیب کمیته انضباطی فدراسیون والیبال/ فرار از اجرای قانون

به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین دوره رقابت‌های لیگ برتر والیبال از ۲۵ مهرماه با حضور ۱۳ تیم آغاز می‌شود. طبق برنامه اعلام شده، ۶ بازی برگزار می‌شود و تهران میزبان دیدار تیم‌های سایپا تهران و عقاب نهاجا خواهد بود. شهرداری تبریز نیز این هفته استراحت دارد.

این رقابت‌ها در حالی از فردا (چهارشنبه) آغاز می‌شود که چند تیم از جمله پیکان، سایپا، شهرداری تبریز، خاتم اردکان و شهردار ارومیه هنوز با بازیکنان خود تسویه‌حساب نکرده‌اند و طبق بند ۸-۹ آیین نامه سازمان لیگ تا پیش از تسویه‌حساب تیم‌ها، هیچ تیمی حق ثبت‌نام در لیگ را ندارد و کارت حضور در مسابقات نباید صادر شود اما بر خلاف قوانین رقابت‌ها فردا آغاز به کار خواهد کرد.

حمیدرضا سوسن آبادی یکی از طلبکاران باشگاه خاتم اردکان بود که در گفتگو با خبرنگار مهر نسبت به طلبش از این باشگاه اعتراض کرد.

امروز رای کمیته انضباطی درباره پرونده او اعلام شد و در کمال تعجب باشگاه خاتم فقط به پرداخت مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال بابت الباقی مبلغ قرارداد بازیکن حمیدرضا سوسن‌آبادی محکوم گردید که مکلف است پس از تسویه حساب با نامبرده نسخه‌ای از صورت جلسه را به فدراسیون ارسال نماید.

رقابت‌های لیگ برتر از فردا (چهارشنبه) آغاز می‌شود و درحالی که طبق بند ۸-۹ آیین نامه تیم‌ها تا زمان تسویه حساب حق حضور در لیگ را ندارند اما در رای صادر شده خبری از عدم ممنوعیت حضور باشگاه خاتم نیست! و ظاهرا کمیته انضباطی از اجرا قانون فرار می‌کند.

به غیر سوسن آبادی، آرش کشاورزی و محمد شعبان خمسه نیز نسبت به طلب‌های خود از باشگاه‌های شهرداری تبریز، شهرداری ارومیه و سایپا نیز مصاحبه انجام دادند که تا یک روز از زمان برگزاری مسابقات لیگ خبری از جلسه کمیته انضباطی نیست.