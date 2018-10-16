  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۴ مهر ۱۳۹۷، ۲۰:۵۱

ورود ۲۲۳ هزار زائر عربی و خارجی به عراق برای شرکت در مراسم اربعین

ورود ۲۲۳ هزار زائر عربی و خارجی به عراق برای شرکت در مراسم اربعین

منابع عراقی از ورود ۲۲۳ هزار زائر عربی و خارجی که تاکنون برای شرکت در مراسم اربعین وارد این کشور شده اند، خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اللولوه، منابع عراقی از ورود ۲۲۳ هزار زائر عربی و خارجی که تاکنون برای شرکت در مراسم اربعین امام حسین(ع) وارد این کشور شده اند، خبر دادند.

فرمانده پلیس استان ذی قار با انتشار بیانیه ای امروز سه شنبه اعلام کرد: تا کنون ورود ۱۴۰ کاروان از کشورهای بحرین، عربستان، کویت، هند، ایران و پاکستان به ثبت رسیده است. این کاروانها از طریق گذرگاههای بصره و میسان وارد عراق شده اند. این در میان تدابیر امنیتی شدیدی برای حمایت از زائران و موکب های حسینی و خدماتی در چارچوب طرح امنیتی ویژه اربعین است.

کد مطلب 4432434

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها