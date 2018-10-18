۱۳۰ گذرنامه جعلی در مرز شلمچه کشف و ضبط شد

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله دهقان ظهر امروز در جمع خبرنگاران افزود: به رغم تاکیدات و توصیه های فراوان به زائران مبنی بر اینکه ویزای خود را از دفاتر معتبر تهیه کنند اما شاهد آن هستیم که برخی ها به دلیل آنکه افراد سودجو ویزای ارزان تر می فروشند مبادرت به دریافت این ‌ویزاها می کنند و این در حالی است که اینگونه ویزاها به طور حتم جعلی و دارای مشکل هستند.

وی اظهار کرد: امروز نیز همچون روزهای گذشته نیروهای شورای تامین، قرارگاه و خدمات رسان و سایر همکاران در بخش های مختلف به انجام وظیفه خود در ارایه خدمات مطلوب به زائران می پردازند.

دهقان تصریح کرد: شاهد حضور خوب زائران در مرز شلمچه هستیم که این روند در طی روزهای آتی افزایش چشمگیری خواهد داشت.

معاون امنیتی و انتظامی استانداری خوزستان با اشاره به فعالیت دو مرز چذابه و شلمچه برای عبور زائران اربعین به عراق گفت: ظرفیت و امکانات بسیار خوبی در دو مرز به ویژه شلمچه برای زائران تدارک دیده شده است و تمام کسانی که در این منطقه حضور بیافتند بدون هیچگونه چشم داشتی به زایران اباعبدالله الحسین خدمات متنوع و رایگان ارائه می کنند.

دهقان بدون ذکر تعداد، از دستگیری تعدادی از افرادی که در کار صدور جعل ویزای تقلبی در دو مرز شلمچه و چذابه فعالیت داشتند، خبر داد.

وی بار دیگر از زایران خواست تا ویزای خود را از دفاتر معتبر تهیه کنند.