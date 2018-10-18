به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا تابش عصر امروز در مراسم افتتاح پروژه بند خاکی آبخوان عقدا در شهرستان اردکان با اشاره به فجایع زیست محیطی که طی دهه‌های اخیر در طبیعت اتفاق افتاده است، اظهار داشت: ایجاد فشار خارج از توان طبیعت، باعث به بار آمدن فجایع زیست محیطی در سطح جهان شده و این رویدادها، زندگی انسان را تحت تاثیر قرار داده است.

رئیس فراکسیون محیط زیست و توسعه پایدار مجلس بیان کرد: همه این نامهربانی‌ها با طبیعت، در کنار خشکسالی ها و تغییر اقلیم، باعث ایجاد فشار مضاعف بر طبیعت شده که می طلبد تا به مسائل زیست محیطی با نگاه علمی و کلان نگریسته شود و در عین حال به پیوست زیست محیطی برای اجرای طرح ها و پروژه ها، توجه کاملی شود.

تابش با تاکید بر افزایش آگاهی های مردم در زمینه طبیعت و اقلیم خاطرنشان کرد: در ۱۰ سال اخیر میزان بارندگی نسبت به متوسط بلند مدت، ۱۱ درصد کاهش یافته و به تبع آن حجم جریان آب سطحی نیز کاهش ۴۴ درصدی داشته است.

تابش در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر انجام کار کارشناسی در اجرای پروژه ها عنوان کرد: با توجه به شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک ایران، افزایش روزافزون جمعیت، منابع محدود و مشکلاتی همچون فرسایش و ..، اقدامات آبخیزداری در کشور به یک ضرورت تبدیل شده است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه ۲۰۰ میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی برای طرح های آبخیزداری اختصاص یافته است، یادآور شد: طراحی و مدیریت پروژه های آبخیزداری به منظور حفاظت و ارتقای منابع زیستی و توجه خاص به منابع آب و خاک بسیار حائز اهمیت است.

به گزارش مهر، عملیات اجرایی پروژه احداث بند خاکی آبخوان عقدا به عنوان یکی از مهمترین پروژه های استانی با اعتبار ۲۸ میلیارد ریال در عقدا آغاز شد.