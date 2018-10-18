واژگونی اتوبوس در گردنه آهوان دو کشته و ۱۰ مجروح داشت

سرهنگ تقی کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه یک دستگاه اتوبوس در محور دامغان-سمنان محدوده گردنه آهوان واژگون شد، ابراز داشت: این حادثه ساعت ۱۹:۱۵عصر پنج‌شنبه به وقوع پیوست که در پی آن متأسفانه دو نفر جان باختند.

وی بابیان اینکه این اتوبوس از مشهد عازم کرمانشاه بود، افزود: عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه علت اصلی این حادثه اعلام‌شده است.

رئیس پلیس‌راه استان سمنان بابیان اینکه این حادثه ۱۰ مجروح برجای گذاشت، ابراز داشت: در همان ساعات اولیه حادثه بلافاصله نیروهای امدادی و اورژانس و هلال‌احمر در محل حاضر شدند و تعدادی به‌صورت سرپایی و برخی نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.

اتوبوس حامل زائران کرمانشاهی بود

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان نیز با بیان اینکه واژگونی اتوبوس مسافربری در کیلومتر ۵۵ محور دامغان- سمنان، به جان باختن دو نفر انجامید، بیان کرد: این اتوبوس حامل زائران کرمانشاهی بود که از مشهد مقدس بازمی‌گشتند و متأسفانه در گردنه آهوان حادثه واژگونی برای اتوبوس مذکور رخ‌داده است.

حسین شکرالهی بابیان اینکه فعلاً دو نفر در این حادثه فوت و خدمات پزشکی به ۳۰ نفر دیگر به صورت سرپایی داده شد، افزود: این اتوبوس ۴۶ نفر سرنشین داشت که ۱۰ نفر در این حادثه دچار جراحت شدند.

اعزام نیروهای امدادی

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان سمنان، گفت: برخی مصدومان این حادثه نیز برای تکمیل درمان به بیمارستان منتقل‌شده‌اند.

شکر الهی از حضور گروه‌های امدادی در این حادثه خبر داد و گفت: واژگونی اتوبوس مسافربری ۱۹:۱۵ رخ داد گه بلافاصله نیروهای امدادی، هلال‌احمر و اورژانس به منطقه اعزام شدند.

وی همچنین از اسکان یک خانواده در کمپ هلال احمر استان سمنان و همچنین توزیع مایحتاج نیز خبر داد و گفت: این خانواده که در اتوبوس وازگون شده حضور داشتند به کمپ اسکان انتقال داده شدند.

اعزام ۲ اکیپ آتش نشانی

دو اکیپ آتش‌نشانی با دو خودرو و هفت آتش‌نشان به محل اعزام‌شده‌اند.

علت این حادثه هنوز از سوی پلیس‌راه مشخص نشده و طی تماس تلفنی خبرنگار مهر، با راهور ناجا اعلام دلیل حادثه به بررسی های بیشتر موکول شد.

این اتوبوس در کیلومتر ۴۰ محور دامغان-سمنان واژگون شده است.