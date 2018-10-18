واژگونی اتوبوس در گردنه آهوان دو کشته و ۱۰ مجروح داشت

سرهنگ تقی کبیری در گفتگو با خبرنگار مهر، بابیان اینکه یک دستگاه اتوبوس در محور دامغان-سمنان محدوده گردنه آهوان واژگون شد، ابراز داشت: این حادثه ساعت ۱۹:۱۵عصر پنجشنبه به وقوع پیوست که در پی آن متأسفانه دو نفر جان باختند.
وی بابیان اینکه این اتوبوس از مشهد عازم کرمانشاه بود، افزود: عدم توانایی راننده در کنترل وسیله نقلیه علت اصلی این حادثه اعلامشده است.
رئیس پلیسراه استان سمنان بابیان اینکه این حادثه ۱۰ مجروح برجای گذاشت، ابراز داشت: در همان ساعات اولیه حادثه بلافاصله نیروهای امدادی و اورژانس و هلالاحمر در محل حاضر شدند و تعدادی بهصورت سرپایی و برخی نیز به مراکز درمانی منتقل شدند.
اتوبوس حامل زائران کرمانشاهی بود
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سمنان نیز با بیان اینکه واژگونی اتوبوس مسافربری در کیلومتر ۵۵ محور دامغان- سمنان، به جان باختن دو نفر انجامید، بیان کرد: این اتوبوس حامل زائران کرمانشاهی بود که از مشهد مقدس بازمیگشتند و متأسفانه در گردنه آهوان حادثه واژگونی برای اتوبوس مذکور رخداده است.
حسین شکرالهی بابیان اینکه فعلاً دو نفر در این حادثه فوت و خدمات پزشکی به ۳۰ نفر دیگر به صورت سرپایی داده شد، افزود: این اتوبوس ۴۶ نفر سرنشین داشت که ۱۰ نفر در این حادثه دچار جراحت شدند.
اعزام نیروهای امدادی
مدیرعامل جمعیت هلالاحمر استان سمنان، گفت: برخی مصدومان این حادثه نیز برای تکمیل درمان به بیمارستان منتقلشدهاند.
شکر الهی از حضور گروههای امدادی در این حادثه خبر داد و گفت: واژگونی اتوبوس مسافربری ۱۹:۱۵ رخ داد گه بلافاصله نیروهای امدادی، هلالاحمر و اورژانس به منطقه اعزام شدند.
وی همچنین از اسکان یک خانواده در کمپ هلال احمر استان سمنان و همچنین توزیع مایحتاج نیز خبر داد و گفت: این خانواده که در اتوبوس وازگون شده حضور داشتند به کمپ اسکان انتقال داده شدند.
اعزام ۲ اکیپ آتش نشانی
دو اکیپ آتشنشانی با دو خودرو و هفت آتشنشان به محل اعزامشدهاند.
علت این حادثه هنوز از سوی پلیسراه مشخص نشده و طی تماس تلفنی خبرنگار مهر، با راهور ناجا اعلام دلیل حادثه به بررسی های بیشتر موکول شد.
این اتوبوس در کیلومتر ۴۰ محور دامغان-سمنان واژگون شده است.
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