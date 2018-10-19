سیدجلال حسینی: مصدومیت ماهینی ضربه بزرگی به پرسپولیس است

به گزارش خبرنگار مهر، سایت کنفدراسیون فوتبال آسیا در گزارشی به غیبت حسین ماهینی مدافع پرسپولیس به خاطر مصدومیت در بازی پیش روی این تیم اشاره و صحبتهایی را از سیدجلال حسینی کاپیتان پرسپولیس منتشر کرد.

سایت AFC نوشت: «سیدجلال حسینی کاپیتان پرسپولیس معتقد است که غیبت حسین ماهینی مدافع مصدوم این تیم کارها را برای بازی برگشت پرسپولیس مقابل السد سخت می کند. پرسپولیس غول ایرانی فقط یک بازی دیگر برای صعود به اولین فینال لیگ قهرمانان آسیا فاصله دارد. حسین ماهینی مدافع ملی پوش پرسپولیس که در دیدار برابر استقلال در لیگ ایران آسیب دید از غیبت در این فصل از لیگ قهرمانان آسیا رنج می برد. »

سایت کنفدراسیون آسیا در ادامه به نقل از سیدجلال حسینی آورده است: «نداشتن یک مدافع باتجربه مثل حسین ماهینی بزرگترین ضربه برای تیم ما است. ما به خاطر ممنوعیت از حضور در نقل و انتقالات بازیکنان کمی داریم. این مسئله کار را سخت می کند. در بازی رفت توانستیم السد را با یک نمایش قابل توجه شکست دادیم اما آنها بازیکنان حرفه ای دارند و به تهران می آیند که ما را شکست بدهند. امیدوارم بتوانیم تیم قدرتمند السد را شکست بدهیم و برای اولین بار به فینال لیگ قهرمانان برسیم تا هوادارانمان خوشحال شوند.»