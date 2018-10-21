علینقی حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه کشت گیاهان دارویی در مراتع استان سمنان طی سنوات اخیر بهعنوان یکی از برنامههای منابع طبیعی در دستور کار قرارگرفته است، ابراز داشت: ابتدای سال ۹۵ برنامه دوسالهای مبنی بر کشت گیاه دارویی باریجه در ۱۰ هزار هکتار از اراضی استان تبیین و این امر طی مدت دو سال بهصورت کامل اجرا شد.
وی ضمن بیان اینکه ارتفاعات استان سمنان خواستگاه باریجه است و این گیاه به عنوان نمونه انتخاب و کشت آن آغاز شد، افزود: برای شروع ۶۰ سامانه انتخاب و تفاهمنامهای با ۲۵۰دامدار بهصورت مشارکتی تنظیم شد بنابراین بذر بهصورت رایگان در اختیار دامدار قرار گذاشته شد.
کشت گیاهان دارویی در ۳۲ سامانه
مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان بابیان اینکه باریجه را نمیتوان در هرجایی کشت کرد، ابراز داشت: به دامداران نحوه نگهداری کشت و قرق آموزش داده شد و منابع طبیعی نیز در اجرا به آنها با مشارکت سازمانهای مردمنهاد در فصل کشت کمک می کند.
حیدریان در ادامه تصریح کرد: بحث کشت گیاهان دارویی زمانبر هستند ولی در صورت بارندگیهای مطلوب در سه سال آینده نتیجه مطلوب خود را برای دامداران به ارمغان خواهند داشت و ضمن توجیه اقتصادی مراتع غنی و پوشش گیاهی توسعه پیدا میکند.
وی افزود: با توجه به اینکه موضوع باریجه کاملاً در بین دامداران جاافتاده است لذا با تغییر نگرش، امسال پنج گیاه دارویی وشق، بادامکوهی، زرشک و گلگاوزبان در ۳۲ سامانه انتخاب شد تا قابلیت کشت در ارتفاعات پایینتر را داشته باشد و با اولین باران پاییزی کشت آنها در مراتع موردنظر آغاز میشود.
خارشتر درآمدزا برای اهالی بیارجمند
مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان در پاسخ به این پرسش که آیا منابع طبیعی برای کشت خارشتر در بیارجمند نظارت دارد، ابراز داشت: کشت خارشتر بیشتر در اراضی کشاورزی ضعیف کم بازده توصیه میشود و به منابع طبیعی ارتباطی ندارد درواقع این طرح نوعی الگوی کشت را ارائه میکند.
حیدریان اضافه کرد: مردم ساکن در مناطق بیابانی بیارجمند بهجای گندم، جو و سایر محصولات دیگر خارشتر را کشت میکنند زیرا ازنظر کیفیت پتانسیل غذایی بیشتری داشته کمتوقع و نیاز آبی کمی دارد و برای کشاورزان منطقه نیز درامد خوبی به همراه خواهد داشت و هنوز بحث آن نیست که از منابع طبیعی برای این توسعه این کار اختصاص داده شود.
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