ورود سرمربی پرسپولیس به رفتار بازیکن ازبکستانی و شائبه قهر ارونوف!

به گزارش خبرنگار مهر، غیبت اوستون ارونوف در شادی تیمی پرسپولیس پس از برتری مقابل شمسآذر قزوین، خیلی زود به سوژهای برای گمانهزنی تبدیل شد. از آنجا که هافبک ازبکستانی پرسپولیس در این مسابقه فرصت حضور در زمین را پیدا نکرد، برخی این تصور را مطرح کردند که ارونوف از تصمیم کادر فنی ناراحت شده و به همین دلیل در جشن پیروزی تیم شرکت نکرده است.
با این حال مهدی تارتار بلافاصله پس از اطلاع از این موضوع پیگیر ماجرا شد تا مشخص شود رفتار ارونوف ارتباطی با تصمیم فنی سرمربی نداشته است. این بازیکن نیز در توضیح شرایط اعلام کرده که عدم حضورش در شادی تیمی هیچ دلیل خاصی نداشته و به هیچ عنوان قصد اعتراض به نیمکتنشینی یا تصمیم کادر فنی را نداشته است.
بر همین اساس باشگاه پرسپولیس نیز موضوع را خاتمهیافته تلقی کرده و قرار نیست ارونوف برای توضیح درباره این اتفاق در جلسه کمیته انضباطی باشگاه حاضر شود. همچنین خبری از جریمه این بازیکن نخواهد بود تا شایعات مطرحشده درباره اختلاف او با تارتار یا نارضایتیاش از شرایط تیم، فعلاً منتفی باشد.
ارونوف که یکی از مهرههای مهم پرسپولیس محسوب میشود، در شرایطی فصل جدید را آغاز کرده که کادر فنی روی آمادگی و حضور مؤثر او در ادامه مسابقات حساب ویژهای باز کرده است اما تصمیم مربیان این تیم استراحت کامل به هافبک ملی پوش ازبکستانی در شروع لیگ بیست و ششم بود.
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