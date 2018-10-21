ساقه بامبو به پیشگیری از چاقی کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، محققان آکادمی علوم چین دو نوع فیبر شاخه بامبو را بر روی موش های دارای رژیم غذایی پرچرب آزمایش کردند.

محققان مشاهده کردند این فیبر به توقف اضافه وزن در موش ها کمک کرد. همچنین موجب بهبود کنترل شاخص گلوکز و حساسیت انسولین در آنها شد.

«ژانگ پینگ»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می گوید: «ساقه بامبو یک سبزی خوراکی معروف در چین است و دارای مواد مغذی زیادی است.»

وی در ادامه می افزاید: «بسیاری از بیماری های متابولیکی ناشی از خوردن بیش از اندازه گوشت و مصرف بیش از حد چربی است. مطالعه ما نشان می دهد زمانیکه افراد گوشت زیاد مصرف می کنند، خوردن ساقه بامبو می تواند به آنها در مقابله با رسوبات چربی کمک کند و از اینرو مانع از اضافه وزن شود.»

به گفته محققان، فیبر غذایی موجود در ساقه بامبو یک فیبر رژیمی جدید است که می تواند برای کاهش وزن و بهبود حساسیت انسولین استفاده شود.